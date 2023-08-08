https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/obyavlen-dopolnitelnyy-nabor-abiturientov-dlya-zachisleniya-v-vuzy-rossii-1047390147.html
Объявлен дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы России
Объявлен дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы России
Подать заявление онлайн на сайте Education in Russia можно до 11 августа включительно. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T18:01+0300
2023-08-08T18:01+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о дополнительном наборе абитуриентов для зачисления в российские высшие учебные заведения. Об этом сообщает Министерство экономики республики. Дополнительные квоты выделены на следующие специальности:Кроме того, абитуриентов на 2023-2024 учебный год набирают по направлениям в сфере строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, архитектуры, строительства, электроэнергетики и электротехники, экономики, менеджмента, юриспруденции, туризма и психологии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kvotnaya-kampaniya-kak-idet-postuplenie-abkhazskikh-abiturientov-v-vuzy-rossii--1047280855.html
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абхазия, новости, россия, высшее образование
абхазия, новости, россия, высшее образование
Объявлен дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы России
Подать заявление онлайн на сайте Education in Russia можно до 11 августа включительно.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о дополнительном наборе абитуриентов для зачисления в российские высшие учебные заведения. Об этом сообщает Министерство экономики республики.
Дополнительные квоты выделены на следующие специальности:
Летная эксплуатация летательных аппаратов (Ульяновский институт гражданской авиации имени Бугаева);
Аэронавигация (Московский государственный технический университет гражданской авиации);
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов (Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени А.А. Новикова);
Машиностроение (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).
Кроме того, абитуриентов на 2023-2024 учебный год набирают по направлениям в сфере строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, архитектуры, строительства, электроэнергетики и электротехники, экономики, менеджмента, юриспруденции, туризма и психологии.