https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/obyavlen-dopolnitelnyy-nabor-abiturientov-dlya-zachisleniya-v-vuzy-rossii-1047390147.html

Объявлен дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы России

Объявлен дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы России

Подать заявление онлайн на сайте Education in Russia можно до 11 августа включительно. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T18:01+0300

2023-08-08T18:01+0300

2023-08-08T18:01+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о дополнительном наборе абитуриентов для зачисления в российские высшие учебные заведения. Об этом сообщает Министерство экономики республики. Дополнительные квоты выделены на следующие специальности:Кроме того, абитуриентов на 2023-2024 учебный год набирают по направлениям в сфере строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, архитектуры, строительства, электроэнергетики и электротехники, экономики, менеджмента, юриспруденции, туризма и психологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kvotnaya-kampaniya-kak-idet-postuplenie-abkhazskikh-abiturientov-v-vuzy-rossii--1047280855.html

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