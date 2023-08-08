https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/pamyat-pogibshikh-vo-vremya-pyatidnevnoy-voyny-pochtili-v-pridnestrove-1047386542.html

Память погибших во время Пятидневной войны почтили в Приднестровье

Память погибших во время Пятидневной войны почтили в Приднестровье

Грузия напала на Южную Осетию 8 августа 2008 года, но ее планам захватить соседнее государство помешали Россия и Абхазия. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T15:33+0300

2023-08-08T15:33+0300

2023-08-08T15:33+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В столице Приднестровской Молдавской республики, Тирасполе, почтили память людей, погибших во время пятидневной войны в Южной Осетии, сообщает Sputnik Молдова."Приднестровцы знают, что такое война — это боль, которая не заживает. Люди отстаивали свое право жить на этой земле, говорить на родном языке. Благодарны РФ, что этот кровавый террор был остановлен", - сказала заявила депутат Верховного совета ПМР Галина Антюфеева.Директор центра изучения миротворчества Елена Бобкова сравнила нынешнюю ситуацию с событиями 2008 года, напомнив, что оружие Тбилиси поставляли страны Североатлантического Альянса."Кишинев активно получает поставки вооружений, проходят учения со странами НАТО. Эти действия не могут не внушать опасений.Видны четкие параллели", - заявила Бобкова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/medvedev-kak-i-v-avguste-2008-goda-vragi-rossii-budut-razdavleny-1047384197.html

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