https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/patrioticheskaya-ekspeditsiya-oboronnaya-tropa-sostoyalas-v-abkhazii-1047384891.html

Патриотическая экспедиция "Оборонная тропа" состоялась в Абхазии

Патриотическая экспедиция "Оборонная тропа" состоялась в Абхазии

Участники экспедиции посетили места кровопролитных боев в Кодорском ущелье во время Великой Отечественной войны, ухаживали за памятниками погибшим бойцам, а... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T14:27+0300

2023-08-08T14:27+0300

2023-08-08T14:52+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В Абхазии прошел второй этап патриотической молодежной добровольческой экспедиции "Оборонная тропа", посвященной 80-летию Победы в Битве за Кавказ в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель экспедиции, историк Сергей Телешов.Задача патриотической экспедиции – установление памятных знаков в горной местности, где проходили ожесточенные бои советской армии с немецкими захватчиками."Прежде всего это знак "Перевал воинской славы". Он стоит на Клухорском перевале, на перевалах Нахар, Клыч, Птыш, Аданга. В этом году устанавливали плиту по информации из книги Александра Гусева "Высота военных альпинистов". Экземпляры этой книги 80-го года издания мы передали начальнику пограничного отряда Республики Абхазия и в российское Пограничное управление, чтобы сотрудники тоже детально могли прочитать", – добавил Телешов.Александр Гусев – легендарный спортсмен-альпинист, в годы Великой Отечественной войны возглавлял специальный отряд 394-й стрелковой дивизии в боях на Клухорском перевале. Зимой 1943 года группа под его командованием водрузила Красное знамя на Эльбрусе, сбросив фашистские знамена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/medvenskiy-o-sokhranenii-istoricheskoy-pravdy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046989179.html

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