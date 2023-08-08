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Патриотическая экспедиция "Оборонная тропа" состоялась в Абхазии
Патриотическая экспедиция "Оборонная тропа" состоялась в Абхазии
Участники экспедиции посетили места кровопролитных боев в Кодорском ущелье во время Великой Отечественной войны, ухаживали за памятниками погибшим бойцам, а... 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T14:27+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В Абхазии прошел второй этап патриотической молодежной добровольческой экспедиции "Оборонная тропа", посвященной 80-летию Победы в Битве за Кавказ в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель экспедиции, историк Сергей Телешов.Задача патриотической экспедиции – установление памятных знаков в горной местности, где проходили ожесточенные бои советской армии с немецкими захватчиками."Прежде всего это знак "Перевал воинской славы". Он стоит на Клухорском перевале, на перевалах Нахар, Клыч, Птыш, Аданга. В этом году устанавливали плиту по информации из книги Александра Гусева "Высота военных альпинистов". Экземпляры этой книги 80-го года издания мы передали начальнику пограничного отряда Республики Абхазия и в российское Пограничное управление, чтобы сотрудники тоже детально могли прочитать", – добавил Телешов.Александр Гусев – легендарный спортсмен-альпинист, в годы Великой Отечественной войны возглавлял специальный отряд 394-й стрелковой дивизии в боях на Клухорском перевале. Зимой 1943 года группа под его командованием водрузила Красное знамя на Эльбрусе, сбросив фашистские знамена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/medvenskiy-o-sokhranenii-istoricheskoy-pravdy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046989179.html
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абхазия, новости, великая отечественная война (1941-1945)
абхазия, новости, великая отечественная война (1941-1945)
Патриотическая экспедиция "Оборонная тропа" состоялась в Абхазии
14:27 08.08.2023 (обновлено: 14:52 08.08.2023)
Участники экспедиции посетили места кровопролитных боев в Кодорском ущелье во время Великой Отечественной войны, ухаживали за памятниками погибшим бойцам, а также установили плиту "Высота военных альпинистов".
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В Абхазии прошел второй этап патриотической молодежной добровольческой экспедиции "Оборонная тропа", посвященной 80-летию Победы в Битве за Кавказ в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель экспедиции, историк Сергей Телешов.
"Обычно мы стараемся побывать в двух районах, в этом году это Карачаево-Черкесия и Абхазия. На территории Абхазии нас было девять человек. Мы посетили Кодорское ущелье, потому что это место, где были жесточайшие бои с августа по декабрь 1942 года, там практически каждый клочок земли полит кровью. Мы шли с пограничниками Южного приюта, нам выделили начальника заставы, он шел с нами со своими подчиненными", – пояснил он.
Задача патриотической экспедиции – установление памятных знаков в горной местности, где проходили ожесточенные бои советской армии с немецкими захватчиками.
"Прежде всего это знак "Перевал воинской славы". Он стоит на Клухорском перевале, на перевалах Нахар, Клыч, Птыш, Аданга. В этом году устанавливали плиту по информации из книги Александра Гусева "Высота военных альпинистов". Экземпляры этой книги 80-го года издания мы передали начальнику пограничного отряда Республики Абхазия и в российское Пограничное управление, чтобы сотрудники тоже детально могли прочитать", – добавил Телешов.
Александр Гусев – легендарный спортсмен-альпинист, в годы Великой Отечественной войны возглавлял специальный отряд 394-й стрелковой дивизии в боях на Клухорском перевале. Зимой 1943 года группа под его командованием водрузила Красное знамя на Эльбрусе, сбросив фашистские знамена.