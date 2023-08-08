https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/poiski-tela-natii-bakhtadze-prodolzhili-s-pomoschyu-ekholota-1047386996.html
Поиски тела Натии Бахтадзе продолжили с помощью эхолота
Поиски тела Натии Бахтадзе продолжили с помощью эхолота
Эхолоты часто используются спасателями для поисков утопленников или людей, пропавших под водой, позволяя выявить скрывающиеся на дне объекты. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T18:29+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В поисках тела убитой жительницы Гала Натии Бахтадзе используют эхолот, сообщает ГалМедиа.По словам главы Галского района, площадь, на которой ведутся поиски. Водолазы осматривали дно, другие спасатели - близлежащую территорию. Пока тело погибшей не нашли."Я обращаюсь к людям: будьте бдительны. Тут еще два-три раза в неделю будут патрулировать лодки, мы договорились, они будут выходить и вдоль канала смотреть. Вода холодная, тело могло еще не всплыть, или, думаем, зацепилось в канале за корягу. Работы будем вести дальше", - сказал Пилия.Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.Сейчас в поисках тела погибшей задействовано около 15 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-podozrevaemogo-v-ubiystve-natii-bakhtadze-1047372463.html
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Поиски тела Натии Бахтадзе продолжили с помощью эхолота
18:29 08.08.2023 (обновлено: 18:31 08.08.2023)
Эхолоты часто используются спасателями для поисков утопленников или людей, пропавших под водой, позволяя выявить скрывающиеся на дне объекты.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik.
В поисках тела убитой жительницы Гала Натии Бахтадзе используют эхолот, сообщает
ГалМедиа.
Дно канала спасатели на трех лодках принялись изучать с 06:00, после сброса воды из водохранилища, после чего ее уровень опустился на три метра.
По словам главы Галского района, площадь, на которой ведутся поиски. Водолазы осматривали дно, другие спасатели - близлежащую территорию. Пока тело погибшей не нашли.
"Я обращаюсь к людям: будьте бдительны. Тут еще два-три раза в неделю будут патрулировать лодки, мы договорились, они будут выходить и вдоль канала смотреть. Вода холодная, тело могло еще не всплыть, или, думаем, зацепилось в канале за корягу. Работы будем вести дальше", - сказал Пилия.
Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.
Сейчас в поисках тела погибшей задействовано около 15 человек.