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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T20:03+0300
2023-08-08T20:03+0300
2023-08-08T20:03+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В среду, 8 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за местных циркуляционных процессов и перепадов атмосферного давления местами ожидается кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В среду, 8 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за местных циркуляционных процессов и перепадов атмосферного давления местами ожидается кратковременный дождь с грозой.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.