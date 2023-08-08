https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-upravleniya-ukrainskoy-gruppirovki-khortitsa-1047388652.html

Российские войска уничтожили пункт управления украинской группировки "Хортица"

Российские войска уничтожили пункт управления украинской группировки "Хортица"

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T19:38+0300

2023-08-08T19:38+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Российские войска поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица" в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки уничтожили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников.На Купянском направлении в течение суток было уничтожено до 110 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-20.На Донецком направлении российские войска успешно отразили 18 атак ВСУ, уничтожили до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов, три гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 125 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, гаубицы Д-30, на Краснолиманском направлении - до 80 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-20.На Запорожском направлении за сутки уничтожены до 110 украинских солдат, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная пушка большой мощности "Пион", орудие "Мста-Б", артиллерийская система М777, гаубица "FH-70" , самоходная артиллерийская установка "Krab".На Херсонском направлении за сутки российские войска уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/rossiyskie-voyska-proveli-uspeshnoe-nastuplenie-na-kupyanskom-napravlenii-1047366409.html

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