https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/shestsot-tysyach-rubley-bylo-sobrano-na-muzykalnom-festivale-v-pitsunde-1047377915.html

Шестьсот тысяч рублей было собрано на музыкальном фестивале в Пицунде

Шестьсот тысяч рублей было собрано на музыкальном фестивале в Пицунде

Первый Пицундский международный музыкальный фестиваль проходил с 31 июля по 4 августа. В нем принимали участие артисты из Абхазии, России, Канады, Турции и... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T09:00+0300

2023-08-08T09:00+0300

2023-08-08T10:30+0300

в абхазии

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. За пять дней проведения Пицундского международного музыкального фестиваля было собрано 600 тысяч рублей, рассказал в интервью Sputnik художественный руководитель фестиваля Барас Куджба.Остальная сумма будет перечислена в фонд Пицундского храма, эти средства будут использованы для покупки нового концертного рояля. При этом сбор денег на это будет продолжен, добавил худрук фестиваля.Говоря о прошедшем музыкальном событии Барас Куджба поделился мнением о том, что фестиваль понравился как зрителям, так и самим артистам."У этого фестиваля уже есть поклонники, несмотря на то, что мы провели его впервые. Были зрители, которые посещали все наши пять концертов, это были наши гости из России и местные любители музыки. Они получили очень хорошие эмоции, для нас это важно. Участники фестиваля из разных стран очень счастливы от того, что гости нашли отклик в их творчестве", – отметил он.Куджба добавил, что фестиваль будет проходить в Пицунде каждый год, и приглашать на него будут артистов из самых разных стран."Я очень рад тому, что наш фестиваль в этом году "обосновался" в Пицунде. Он будет абсолютно независимым и будет проводиться ежегодно. У этого фестиваля есть большой потенциал, он действительно объединяет людей из разных стран, становится мостом для наших музыкантов и музыкантов из других стран. Артисты провели здесь уникальные шесть дней, и воспоминания будут их согревать. Думаю, они будут возвращаться сюда вновь", – поделился он с корреспондентом Sputnik. Организатором фестиваля выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kudzhba-o-mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-v-pitsundskom-khrame-unikalnaya-energetika--1047276985.html

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