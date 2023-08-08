https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/ushla-iz-zhizni-narodnaya-artistka-sssr-yuliya-borisova-1047399318.html

Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

Причина смерти артистки, которой в марте исполнилось 98 лет, не уточняется. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T19:12+0300

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2023-08-08T19:12+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Народная артистка Советского Союза, советская и российская актриса Юлия Борисова скончалась на 99-м году жизни, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова. Юлия Борисова начала свою карьеру в Театре имени Евгения Вахтангова в 1971 году. Одна из самых известных ее ролей - принцесса Турандот в одноименном спектакле по роману Карло Гоцци. В этом театре Борисова служила более семидесяти лет, долгие годы была его ведущей актрисой, играла, преимущественно, главные роли.Наиболее известная работа Юлии Борисовой в кино - роль Настасьи Филипповны в фильме 1958 года "Идиот", которая стала ее дебютом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/skonchalsya-radioveduschiy-i-perevodchik-leonid-volodarskiy-1047389701.html

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