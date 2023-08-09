https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/bolee-3000-passazhirov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1047423750.html

Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету"

Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету"

Мультимодальные перевозки в Абхазию по "единому билету" начались в апреле и будут завершены 30 сентября. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T18:10+0300

2023-08-09T18:10+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. По "единому билету" в Абхазию были перевезены более 3000 пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова.По ее словам, количество пассажиров уже в 1,5 раза превышает показатели 2022 года, больше всего пассажиров воспользовались услугой в июле, а в августе уже приобретено 967 билетов. Как отметила Шестакова, 44% пассажиров направляются в Пицунду и 27% в Гагру, тенденция остается неизменной из года в год.По мнению пресс-секретаря, пассажиры выбирают "единый билет", так как им удобно заплатить единожды, данная услуга предполагает стыковку между рейсами и круглосуточную горячую линию, где ответят на любые вопросы.По "единому билету" можно попасть в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/nachalis-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1045557226.html

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