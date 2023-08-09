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Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету"
Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету"
Мультимодальные перевозки в Абхазию по "единому билету" начались в апреле и будут завершены 30 сентября. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T18:10+0300
2023-08-09T18:10+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. По "единому билету" в Абхазию были перевезены более 3000 пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова.По ее словам, количество пассажиров уже в 1,5 раза превышает показатели 2022 года, больше всего пассажиров воспользовались услугой в июле, а в августе уже приобретено 967 билетов. Как отметила Шестакова, 44% пассажиров направляются в Пицунду и 27% в Гагру, тенденция остается неизменной из года в год.По мнению пресс-секретаря, пассажиры выбирают "единый билет", так как им удобно заплатить единожды, данная услуга предполагает стыковку между рейсами и круглосуточную горячую линию, где ответят на любые вопросы.По "единому билету" можно попасть в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/nachalis-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1045557226.html
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абхазия, отдых в абхазии, туризм, маршруты
абхазия, отдых в абхазии, туризм, маршруты
Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету"
18:10 09.08.2023 (обновлено: 19:46 09.08.2023)
Мультимодальные перевозки в Абхазию по "единому билету" начались в апреле и будут завершены 30 сентября.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. По "единому билету" в Абхазию были перевезены более 3000 пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова.
По ее словам, количество пассажиров уже в 1,5 раза превышает показатели 2022 года, больше всего пассажиров воспользовались услугой в июле, а в августе уже приобретено 967 билетов. Как отметила Шестакова, 44% пассажиров направляются в Пицунду и 27% в Гагру, тенденция остается неизменной из года в год.
"Людей, которые хотят поехать в Абхазию, становится все больше, это не может не радовать. Мы только за, будем работать, чтобы дальше продолжать осуществлять перевозки", - сказала она.
По мнению пресс-секретаря, пассажиры выбирают "единый билет", так как им удобно заплатить единожды, данная услуга предполагает стыковку между рейсами и круглосуточную горячую линию, где ответят на любые вопросы.
По "единому билету" можно попасть в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.