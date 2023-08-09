https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/izvestna-data-pervogo-reysa-turisticheskogo-poezda-ritsa-1047422625.html

Известна дата первого рейса туристического поезда "Рица"

Известна дата первого рейса туристического поезда "Рица"

С 2020 года в Абхазию совершает рейсы туристический поезд "Туапсе-Гагра". 28 июля стало известно, что в республику начнет ходить еще один турпоезд. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T19:00+0300

2023-08-09T19:00+0300

2023-08-09T19:47+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Туристический поезд "Рица" совершит первый рейс в Абхазию 10 сентября, об этом в эфире радио Sputnik сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа."Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и совершать однодневные остановки в Сухуме и ГагреПо словам Куруа, в настоящее время АЖД осуществляет подготовку к приему поезда "Рица" в Сухуме и Гагре. В течение однодневной остановки в Сухуме и Гагре туристы смогут посетить достопримечательности Абхазии.Как отметил главный инженер АЖД, в летний период железнодорожный транспорт пользуется особенно высоким спросом. Одним из преимуществ поездов перед автомобильным транспортом, по словам Куруа, является время пересечения российско-абхазской границы.В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". Из Сухума отправляются поезда дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/esche-odin-turisticheskiy-poezd-nachnet-khodit-v-abkhaziyu-iz-sochi-1047189599.html

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абхазия, абхазская железная дорога, железнодорожное сообщение, туризм