https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/izvestna-data-pervogo-reysa-turisticheskogo-poezda-ritsa-1047422625.html
Известна дата первого рейса туристического поезда "Рица"
Известна дата первого рейса туристического поезда "Рица"
С 2020 года в Абхазию совершает рейсы туристический поезд "Туапсе-Гагра". 28 июля стало известно, что в республику начнет ходить еще один турпоезд. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T19:00+0300
2023-08-09T19:00+0300
2023-08-09T19:47+0300
в абхазии
абхазия
абхазская железная дорога
железнодорожное сообщение
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039646904_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd43edb9504687cac03d040ebb4d28c3.jpg
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Туристический поезд "Рица" совершит первый рейс в Абхазию 10 сентября, об этом в эфире радио Sputnik сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа."Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и совершать однодневные остановки в Сухуме и ГагреПо словам Куруа, в настоящее время АЖД осуществляет подготовку к приему поезда "Рица" в Сухуме и Гагре. В течение однодневной остановки в Сухуме и Гагре туристы смогут посетить достопримечательности Абхазии.Как отметил главный инженер АЖД, в летний период железнодорожный транспорт пользуется особенно высоким спросом. Одним из преимуществ поездов перед автомобильным транспортом, по словам Куруа, является время пересечения российско-абхазской границы.В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". Из Сухума отправляются поезда дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/esche-odin-turisticheskiy-poezd-nachnet-khodit-v-abkhaziyu-iz-sochi-1047189599.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039646904_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8e3e225f1fe777fef8470455a39c27be.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, абхазская железная дорога, железнодорожное сообщение, туризм
абхазия, абхазская железная дорога, железнодорожное сообщение, туризм
Известна дата первого рейса туристического поезда "Рица"
19:00 09.08.2023 (обновлено: 19:47 09.08.2023)
С 2020 года в Абхазию совершает рейсы туристический поезд "Туапсе-Гагра". 28 июля стало известно, что в республику начнет ходить еще один турпоезд.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Туристический поезд "Рица" совершит первый рейс в Абхазию 10 сентября, об этом в эфире радио Sputnik сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.
"Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и совершать однодневные остановки в Сухуме и Гагре
"Недавно в результате переговоров мы получили возможность принимать еще один туристический поезд "Рица". Он должен прибыть 10 сентября. Затем до конца года он выполнит три рейса в тестовом режиме", – пояснил Куруа.
По словам Куруа, в настоящее время АЖД осуществляет подготовку к приему поезда "Рица" в Сухуме и Гагре. В течение однодневной остановки в Сухуме и Гагре туристы смогут посетить достопримечательности Абхазии.
Как отметил главный инженер АЖД, в летний период железнодорожный транспорт пользуется особенно высоким спросом. Одним из преимуществ поездов перед автомобильным транспортом, по словам Куруа, является время пересечения российско-абхазской границы.
"Все мы знаем, с какими сложностями сталкиваемся при переходе через границу. По четыре-пять часов люди стоят на автомобильных пунктах пропуска. Летом большой поток людей. У поездов есть преимущества. Границу пересекают в течение 20 минут на российской стороне и примерно столько же – на абхазской. При этом пересечение границы проходит в комфортных условиях. Люди сидят в своих вагонах под кондиционером, никуда выходить не надо. Для пассажиров это удобно", – подчеркнул Куруа.
В Абхазию уже ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра". Из Сухума отправляются поезда дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.