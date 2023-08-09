Летняя галерея: выставка работ современных художников открылась в ЦВЗ
16:15 09.08.2023 (обновлено: 16:53 09.08.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выставке, которая продлится до конца лета, представлено более 80 художников и скульпторов из Абхазии.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ современных художников и скульпторов "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в среду 9 августа.
"Летняя галерея" проходит уже третий год – это выставка современного искусства. Почему у нас возникла идея проводить выставку летом? Потому что музея современного искусства у нас нет, пока еще не работает Картинная галерея для постоянного посещения. При том летом Абхазия становится очень активным культурно-познавательным маршрутом", – рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Экспозиция состоит из работ действующих абхазских художников, которые не ограничиваются в своем творчестве какими-то определенными темами. На выставке представлена графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, живопись, любой посетитель сможет увидеть срез современного искусства Абхазии.
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
По уже сложившейся традиции "Летнюю галерею" проводят в августе. Помимо новых работ, посетители выставки смогут увидеть и те, которые ранее демонстрировались публике. Особенность выставки состоит в том, что представленные работы доступны к приобретению.
"Работы можно приобрести для частных, корпоративных или иных коллекций. Вы видите, насколько важны частные коллекции в свете наших последних выставок", – отметила Эльвира Арсалия.
В заключение Арсалия подчеркнула, что во время подготовки выставки многие жители и гости Абхазии живо интересовались, когда она откроется и какие работы на ней будут представлены. "Летнюю галерею" директор ЦВЗ назвала важным дополнением современной культурной жизни Абхазии.