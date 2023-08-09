https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/letnyaya-galereya-vystavka-rabot-sovremennykh-khudozhnikov-otkrylas-v-tsvz-1047422880.html

Летняя галерея: выставка работ современных художников открылась в ЦВЗ

Летняя галерея: выставка работ современных художников открылась в ЦВЗ

На выставке, которая продлится до конца лета, представлено более 80 художников и скульпторов из Абхазии. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T16:15+0300

2023-08-09T16:15+0300

2023-08-09T16:53+0300

в абхазии

абхазия

культура

живопись

центральный выставочный зал г. сухум

выставки

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ современных художников и скульпторов "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в среду 9 августа.Экспозиция состоит из работ действующих абхазских художников, которые не ограничиваются в своем творчестве какими-то определенными темами. На выставке представлена графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, живопись, любой посетитель сможет увидеть срез современного искусства Абхазии.По уже сложившейся традиции "Летнюю галерею" проводят в августе. Помимо новых работ, посетители выставки смогут увидеть и те, которые ранее демонстрировались публике. Особенность выставки состоит в том, что представленные работы доступны к приобретению.В заключение Арсалия подчеркнула, что во время подготовки выставки многие жители и гости Абхазии живо интересовались, когда она откроется и какие работы на ней будут представлены. "Летнюю галерею" директор ЦВЗ назвала важным дополнением современной культурной жизни Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/vystavka-sukhumskiy-avangard-kontsa-80-kh-godov-otkrylas-v-sukhume-1047126291.html

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2023

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абхазия, культура, живопись, центральный выставочный зал г. сухум, выставки