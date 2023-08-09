https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/minzdrav-soobschil-o-sostoyanii-uchastnikov-dtp-v-gagre-1047427395.html

Минздрав сообщил о состоянии участников ДТП в Гагре

Минздрав сообщил о состоянии участников ДТП в Гагре

Авария, в которой погибли два человека, произошла в Гагрском районе во вторник, 8 августа. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T19:35+0300

2023-08-09T19:35+0300

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СУХУМ, 9 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Девять пострадавших в аварии в Гагре оставались в стационаре районной больницы к утру 9 августа, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии.Одна женщина была прооперирована в Гагрской больнице, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще одну пациентку с переломами планируют перевести в одну из больниц Сочи 10 августа.У остальные пациентов, по данным Минздрава, ушибы, ссадины, сотрясения. Они остаются в больнице Гагры.В Министерстве здравоохранения также рассказали о состоянии туристки из Мордовии, которую сбила машина в районе Турбазы в Сухуме 8 августа.Ее состоянии стабильно тяжелое. Пострадавшая находится в Республиканской больнице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/turistka-iz-kryma-pogibla-v-avarii-v-gagrskom-rayone-1047424129.html

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