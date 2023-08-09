https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/opasnosti-koklyusha-vrach-rasskazala-kak-izbezhat-tyazheloy-bolezni-1047405066.html

Опасности коклюша: врач рассказала, как избежать тяжелой болезни

Опасности коклюша: врач рассказала, как избежать тяжелой болезни

По данным СЭС Абхазии, с января в Абхазии зарегистрировано более 60 случаев коклюша. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T12:15+0300

2023-08-09T12:15+0300

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Врач-педиатр Астанда Кварчия в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связан рост заболеваемости."В этом году коклюша стало больше, чем ротавируса. Это связано с тем, что большинство населения отказывается прививать своих детей. Это вакциноуправляемая инфекция, и коллективный иммунитет очень сильно снижен, настолько, что 80% детишек, которые ко мне обращаются, не привиты", – сказала она.По ее словам, тяжелее всего болеют дети первого года жизни. Четырехкратная вакцина дает полную защиту от заболевания, если к шести месяцам ребенок будет привит по графику, то у него будет установлен стойкий иммунитет, отметила она. Кварчия подчеркнула, что ревакцинироваться необходимо каждые десять лет.Подробнее об инфекции и ее опасностях узнайте из интервью Sputnik.

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