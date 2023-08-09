https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/populyarizatsiya-klassiki-muzykalnyy-konkurs-alisy-gitsba-proydet-v-abkhazii-1047418966.html

Популяризация классики: музыкальный конкурс Алисы Гицба пройдет в Абхазии

Популяризация классики: музыкальный конкурс Алисы Гицба пройдет в Абхазии

Видеомост, посвященный Второму международному музыкальному конкурсу Алисы Гицба, прошел в информационном агентстве Sputnik Абхазия в среду, 9 августа. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

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Второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицба состоится в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября. Он будет посвящен 15-летию Дня признания независимости Абхазии.Асмат Цвижба, SputnikНовые возможностиНародная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба рассказала, что первый конкурс, состоявшийся в 2022 году, собрал талантливых и профессиональных артистов из регионов России и не только. Всего в нем приняли участие 54 участника, и, как подчеркнула Гицба, с победителями и лауреатами до сих пор поддерживается тесная связь и реализуются совместные проекты.Если в прошлом году конкурс был вокальным, то в этом его формат расширится, так как появилась номинация "Искусство ансамбля", за победу в которой будут бороться струнные квартеты, камерные, инструментальные, вокальные и фортепианные ансамбли. Также в конкурсе остается номинация "Академическое сольное исполнительство". Возрастное ограничение в первой номинации – от 18 до 55 лет, во второй – от 18 до 45 лет.Заслуженный артист России Олег Смирнов считает, что владение ансамблевым искусством – основа творческой жизни музыканта, в том числе сольного.По словам Смирнова, в регионах России редко проводятся камерные концерты. По его мнению, необходима популяризация камерного искусства, для чего на постоянной основе нужно проводить по стране мастер-классы, а конкурсы важны для открытия новых талантов. Смирнов добавил, что нужно рассмотреть возможность приглашения российских специалистов в Абхазию для проведения мастер-классов и привлечения абхазских вокалистов и музыкантов для обмена опытом.С мнением Смирнова согласилась и художественный руководитель Госфилармонии Абхазии Эсма Джениа. Она отметила, что ансамблевое творчество не пользуется популярностью не только среди музыкантов, но и среди слушателей. Джениа выразила надежду, что по итогам конкурса Алисы Гицба появятся новые коллаборации или даже ансамбли."Такие праздники способствуют развитию, просветительству и мотивации для родителей и детей", – добавила Джениа.Директор Музыкального училища Абхазии Нинель Бжания подчеркнула, что конкурс станет большим культурным событием для студентов, вокалистов и будущих музыкантов. Она подчеркнула, что училище ставит перед собой задачу популяризации классической музыки, проводит конкурсы, фестивали.Условия конкурсаПервый тур конкурса будет проведен по видеозаписи. Срок подачи заявки для участников в номинации "Академическое вокальное исполнительство" – до 15 сентября, для участников в номинации "Искусство ансамбля" – до 5 октября. Художественный руководитель "Москонцерта", соучредитель конкурса Басиния Шульман отметила, что, как показала практика во время коронавирусной инфекции, прослушивание онлайн возможно, но, по ее мнению, участникам легче выступать в концертном зале.Шульман подчеркнула, что "Москонцерт" с радостью откликнулся на просьбу сотрудничества с конкурсом Алисы Гицба.Шульман добавила, что планируется и далее плотно сотрудничать с Абхазией, кроме того, по ее словам, вскоре в Москве состоится фестиваль народной музыки, в котором смогут принять участие и абхазские артисты.Второй этап пройдет в Москве и Сухуме с 15 по 18 и с 23 по 25 октября соответственно, а 26 октября в Абхазской государственной филармонии состоится гала-концерт, закрытие конкурса и торжественная церемония вручения дипломов и денежных премий.За гран-при конкурса предусмотрена награда в размере 200 000 рублей, лауреату первой степени в академическом вокальном исполнении будет вручено 80 000 рублей, победителю среди ансамблей – 120 000 рублей, также предусмотрены специальные призы от спонсоров.В составе жюри будет присутствовать лично Алиса Гицба, а также Басиния Шульман, Олег Смирнов, Нинель Бжания, бас-баритон Алексей Еник, Заслуженная артистка России Яна Иванилова, Заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, профессор Московской государственной консерватории Александр Соловьев, скрипач, Заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян-Эшба, худрук Воронежской филармонии Ирина Авралева.Гицба подчеркнула, что лауреаты конкурсов "не пропадут из поля зрения", планируется и далее с ними взаимодействовать и способствовать продвижению на различных культурных площадках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/blestyaschiy-final-konkurs-vokalistov-alisy-gitsba-zavershilsya-gala-kontsertom-1041988973.html

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