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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T20:15+0300
2023-08-09T20:15+0300
2023-08-09T20:46+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. В четверг, 10 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 августа
20:15 09.08.2023 (обновлено: 20:46 09.08.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. В четверг, 10 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.