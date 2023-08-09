https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-10-avgusta-1047427528.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. В четверг, 10 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии