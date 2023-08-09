https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/sbor-meda-v-abkhazii-ne-prevysil-sta-tonn-1047402305.html
Сбор меда в Абхазии в 2023 году не превысил ста тонн
Сбор меда в Абхазии в 2023 году не превысил ста тонн
По словам директора "Абхазмеда", в Абхазии в удачные годы удавалось собирать до 500 тонн меда. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T11:00+0300
2023-08-09T11:00+0300
2023-08-09T12:28+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Сбор меда в Абхазии в этом году составил примерно 100 тонн, это 30-40% от того, что ожидалось, рассказал в интервью радио Sputnik директор "Абхазмеда" Даур Тугуш.По словам Тугуш, виной тому массовая гибель пчел из-за клеща, убивающего личинки, которые должны заменить старых пчел. Кроме того, по словам директора "Абхазмеда", собрать большее количество меда не позволили неблагоприятные климатические условия, холодные дождливые дни в мае и июне.Как отметил Тугуш, то количество меда, которое было произведено в 2022 и 2023 годах, рассчитано лишь на потребление внутренним рынком, туристическими точками, об экспорте говорить не приходится. По мнению директора "Абхазмеда", несмотря на существующие проблемы, необходимо сохранять ульи и лечить пчел от болезней. Он рассказал, что Минсельхоз ранее приобрел хроматограф (прибор для разделения смеси веществ – прим.), который позволяет изучать состав меда, что поможет соответствовать международным параметрам и увеличивать экспорт абхазской продукции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/kobesova-rasskazala-o-rabote-torgpredstva-nad-realizatsiey-eksporta-abkhazskogo-meda-1047245336.html
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мед, абхазия, пчелы
Сбор меда в Абхазии в 2023 году не превысил ста тонн
11:00 09.08.2023 (обновлено: 12:28 09.08.2023)
По словам директора "Абхазмеда", в Абхазии в удачные годы удавалось собирать до 500 тонн меда.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Сбор меда в Абхазии в этом году составил примерно 100 тонн, это 30-40% от того, что ожидалось, рассказал в интервью радио Sputnik директор "Абхазмеда" Даур Тугуш.
Он подчеркнул, что ежегодно ситуация с количеством собранного меда в Абхазии становится хуже. В удачные годы удавалось собирать до 500 тонн меда.
По словам Тугуш, виной тому массовая гибель пчел из-за клеща, убивающего личинки, которые должны заменить старых пчел.
Кроме того, по словам директора "Абхазмеда", собрать большее количество меда не позволили неблагоприятные климатические условия, холодные дождливые дни в мае и июне.
Как отметил Тугуш, то количество меда, которое было произведено в 2022 и 2023 годах, рассчитано лишь на потребление внутренним рынком, туристическими точками, об экспорте говорить не приходится.
Цена меда из-за низкого урожая выросла в несколько раз. Если раньше мед стоил до 180 рублей за килограмм, то теперь оптовая цена составила 500 рублей.
По мнению директора "Абхазмеда", несмотря на существующие проблемы, необходимо сохранять ульи и лечить пчел от болезней.
Он рассказал, что Минсельхоз ранее приобрел хроматограф (прибор для разделения смеси веществ – прим.), который позволяет изучать состав меда, что поможет соответствовать международным параметрам и увеличивать экспорт абхазской продукции.