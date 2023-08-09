https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/svo-pervyy-batalon-tankov-abrams-dvizhetsya-na-utilizatsiyu-1047401924.html

СВО: первый батальон танков Abrams движется на утилизацию

СВО: первый батальон танков Abrams движется на утилизацию

На украинском ТВД слабое вооружение, недостаточное бронирование, большая масса и капризный газотурбинный двигатель старого танка M1A1 Abrams способны... 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T08:55+0300

2023-08-09T08:55+0300

2023-08-09T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102327/98/1023279834_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_b209a3b54d527630541a018cbf056385.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательРанее в Ираке, Йемене и Афганистане сотни "Абрамсов" сгорели или вышли из строя – от огня советских переносных гранатометов или подрыва на самодельных минах "повстанцев".Российская СВО – не американская "Буря в пустыне", и сотрудники Пентагона предусмотрительно рекомендовали украинскому командованию держать "Абрамсы" в резерве, поближе к британским "Челленджерам" и французским "Леклеркам". Оптимально – на территории Западной Украины, для удобства эвакуации подбитых американских танков в Польшу."Дареному коню в зубы не смотрят", и все же Пентагон отправляет ВСУ подержанные M1A1 "с отремонтированными корпусами" из парка Армии США, вместо ранее обещанных относительно современных танков модификации M1A2.Разумеется, между аналоговой версией M1A1 и цифровой M1A2 – технологическая пропасть (как между проводным и мобильным телефоном). Украинские танкисты получат американские машины, в которых отсутствуют: боевая информационно-управляющая система, панорамный тепловизионный прицел командира, прицел наводчика со стабилизацией в двух плоскостях, тепловизор для механика-водителя и пластины из урановой брони в лобовой части.В боекомплект не вошли бронебойные снаряды с сердечниками из обедненного урана (дали вольфрамовые с пониженной пробивной способностью). Наблюдается парадоксальное ускорение поставок ВСУ "Абрамсов" за счет снижения их боевой эффективности. Впрочем, американский журнал Foreign Policy и ранее отмечал: "Украинская импровизированная армия получает все больше негодных игрушек". США отдают антиквариат, а платить за такую помощь придется по максимуму, и не только деньгами.Боевые потери AbramsОсновные тактико-технические характеристики танков Abrams разрушают миф о могуществе американского оружия. Даже относительно новые версии M1A2 имеют целый ряд технологических недостатков и критических уязвимостей."Абрамсы" очень тяжелые – масса более 60 тонн (не всякий мост выдержит) и невероятно "прожорливые" – расход авиационного керосина до 700 литров на 100 км. На украинском ТВД невозможно представить сопровождающие танкистов ВСУ длинные колонны топливозаправщиков (как это было в Ираке) – их оперативно уничтожит российская авиация.Противотанковые средства российских войск не оставляют "Абрамсу" на поле боя шансов на выживание: комбинированные минные заграждения эффективно "работают" 24/7, артиллерия и неутомимые дроны-камикадзе "Ланцет" бьют без промаха, Т-90М "Прорыв" поражает тяжелую бронетехнику на удалении до 5 км, ракета "Вихрь-М" (Ка-52) и ПТРК "Корнет" до 10 км (https://t.me/sputniklive/62834).Система управления оружием "Абрамсов" для ВСУ максимально упрощена – для ускорения подготовки украинских экипажей. Действительно, для стрельбы из пушки достаточно лазерного дальномера и электронного баллистического вычислителя. Отсутствие автомата заряжания – общая технологическая проблема натовских танков, за исключением "Леклерка". Автомат легко заменяется четвертым членом экипажа, но частично сгораемые раскаленные гильзы снарядов после выстрелов нередко "дотлевают" внутри башни – это ад. Очень капризный газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. позволяет развить максимальную скорость 72 км/час (крейсерская – 40 км/час). Запас хода с полным 1900-литровым баком по шоссе – 440 км.Операция "Буря в пустыне" (1991 года) оказалась последней для 18 "Абрамсов". В ходе Иракской войны 2003 – 2011 годов сгорели или вышли из строя 70% американского танкового парка из 1135 машин. Из переданных Иракской армии 140 "Абрамсов" версии M1A1 к исходу 2016 года "джихадисты" уничтожили 47. Уязвимыми на поле боя оказались даже современные модификации.Саудовская Аравия в 2015 году передала десятки "Абрамсов" йеменским отрядам, воющим против хуситов. "Повстанцы" за год огнем ПТУР уничтожили 20 саудовских (американских) машин, в том числе три танка M1A2S Abarms. Заметим, "Абрамсы" всегда действовали при поддержке с воздуха, их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника – на удалении 10 км.Появление на украинском ТВД танков Leopard 2A4 не повлияло на огневое, тактическое и стратегическое доминирование российских войск. Не спасут ВСУ от поражения и три десятка старых американских танков. "Абрамсы" и другие натовские ОБТ чрезмерно "мифологизированы", но для боевого противостояния на украинском ТВД технологически непригодны, и сравнения с российскими аналогами не выдерживают (https://t.me/sputniklive/57840).Основное вооружение – гладкоствольная 125-мм пушка, прицельная дальность которой – до 4000 метров (осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 тысяч метров). Та же пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5000 метров (включая вертолеты).Самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ и комплекс динамической защиты "Реликт" надежно защищает от бронебойных подкалиберных снарядов, позволяет Т-90М "Прорыв" оставаться неуязвимым на поле боя. Выпуск новых танков в РФ возрос многократно – более 1000 в год. За 500 дней СВО Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира (данные Всемирного банка, опубликованные в начале августа) – это важный технологический элемент стратегического поражения ВСУ и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/okeanskiy-schit-2023-rossiya-reagiruet-na-baltiyskuyu-voznyu-nato-1047307643.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/vozmozhnosti-modernizirovannykh-istrebiteley-mig-31-1047289467.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, россия, украина, сша