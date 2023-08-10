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Абхазские учителя рассказали, как проходят курсы повышения квалификации в Петербурге
Абхазские учителя рассказали, как проходят курсы повышения квалификации в Петербурге
Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортия и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге... 10.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские учителя поделились впечатлениями о курсах повышения квалификации, которые проходят в Санкт-Петербургском государственном университете, с корреспондентом Sputnik. По ее признанию, у российских лекторов можно многому поучиться. Незабываемые впечатления Тортия получила и во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Санкт-Петербургу."Огромная благодарность Россотрудничеству за уникальную возможность принять участие в программе курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы", – говорит педагог.Другая участница из Абхазии Нино Елиава отмечает, что на курсах учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, осваивают методику проведения разговорных занятий."На курсах представлен большой объем практического материала. Появилась готовность к саморазвитию в профессиональном плане. Методика очень хорошая, попробую реализовать ее со своими детьми", – рассказала Елиава.Педагог поблагодарила Россотрудничество и Минпросвещения Абхазии за предоставленную возможность, а также организаторов курсов, которые обеспечили и культурный досуг участников, отправляя их на различные экскурсии. В курсах повышения квалификации принимают участие 85 учителей из Абхазии, Аргентины, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туниса, Узбекистана и Южной Осетии. Курсы будут проходить до 19 августа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/kak-uluchshit-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-stranakh-sng-i-kak-zainteresovat-etim-molodezh-1046662570.html
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Абхазские учителя рассказали, как проходят курсы повышения квалификации в Петербурге
09:00 10.08.2023 (обновлено: 10:25 10.08.2023)
Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортия и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, организованные комитетом по внешним связям северной столицы совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир".
СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские учителя поделились впечатлениями о курсах повышения квалификации, которые проходят в Санкт-Петербургском государственном университете, с корреспондентом Sputnik.
"Масса положительных эмоций, и это только на начальном этапе наших курсов! Вся программа расписана, предоставлена участникам, проводятся насыщенные лекции, от которых я получаю огромное удовольствие. Особо хотелось бы выделить учителя русского языка и литературы Константина Валерьевича Вылегжанина, книги и пособия которого сделают урок интересным и увлекательным", – отметила участница из Абхазии Джамила Тортия.
По ее признанию, у российских лекторов можно многому поучиться. Незабываемые впечатления Тортия получила и во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Санкт-Петербургу.
"Огромная благодарность Россотрудничеству за уникальную возможность принять участие в программе курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы", – говорит педагог.
Другая участница из Абхазии Нино Елиава отмечает, что на курсах учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, осваивают методику проведения разговорных занятий.
"На курсах представлен большой объем практического материала. Появилась готовность к саморазвитию в профессиональном плане. Методика очень хорошая, попробую реализовать ее со своими детьми", – рассказала Елиава.
Педагог поблагодарила Россотрудничество и Минпросвещения Абхазии за предоставленную возможность, а также организаторов курсов, которые обеспечили и культурный досуг участников, отправляя их на различные экскурсии.
В курсах повышения квалификации принимают участие 85 учителей из Абхазии, Аргентины, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туниса, Узбекистана и Южной Осетии. Курсы будут проходить до 19 августа.