https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/abkhazskie-uchitelya-rasskazali-kak-prokhodyat-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-v-peterburge-1047427829.html

Абхазские учителя рассказали, как проходят курсы повышения квалификации в Петербурге

Абхазские учителя рассказали, как проходят курсы повышения квалификации в Петербурге

Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортия и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге... 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T09:00+0300

2023-08-10T09:00+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские учителя поделились впечатлениями о курсах повышения квалификации, которые проходят в Санкт-Петербургском государственном университете, с корреспондентом Sputnik. По ее признанию, у российских лекторов можно многому поучиться. Незабываемые впечатления Тортия получила и во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Санкт-Петербургу."Огромная благодарность Россотрудничеству за уникальную возможность принять участие в программе курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы", – говорит педагог.Другая участница из Абхазии Нино Елиава отмечает, что на курсах учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, осваивают методику проведения разговорных занятий."На курсах представлен большой объем практического материала. Появилась готовность к саморазвитию в профессиональном плане. Методика очень хорошая, попробую реализовать ее со своими детьми", – рассказала Елиава.Педагог поблагодарила Россотрудничество и Минпросвещения Абхазии за предоставленную возможность, а также организаторов курсов, которые обеспечили и культурный досуг участников, отправляя их на различные экскурсии. В курсах повышения квалификации принимают участие 85 учителей из Абхазии, Аргентины, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туниса, Узбекистана и Южной Осетии. Курсы будут проходить до 19 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/kak-uluchshit-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-stranakh-sng-i-kak-zainteresovat-etim-molodezh-1046662570.html

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