https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/boytsa-azova-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-1047439296.html
Бойца "Азова"* приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя
Бойца "Азова"* приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя
В апреле 2022 года, в момент совершения преступления, Килюшик был командиром 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка "Азов"*. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T19:19+0300
2023-08-10T19:19+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной республики приговорил военнослужащего полка "Азов"* Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за расстрел мирного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Суд установил, что потерпевший мужчина доставлял гуманитарную помощь пострадавшим в Мариуполе и не принимал участия в боевых действиях. Он был незаконно задержан украинскими военнослужащими, посчитавшими, что он придерживается пророссийских взглядов.Килюшик получил приказ об мирного жителя, после чего вывел его на улицу и расстрелял из пистолета-пулемета. Свидетели из числа гражданских лиц, допрошенные в ходе следствия, рассказали, что руки у потерпевшего были связаны за спиной, на глазах была повязка. В ходе предварительного следствия Анатолий Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном. Помимо отбывания наказания, он должен будет выплатить около 20 миллионов рублей пострадавшей стороне.Следствие также установило вышестоящих командиров, отдавших приказ о совершении преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/ukrainskomu-morpekhu-dali-25-let-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-v-mariupole-1047365905.html
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россия, днр, следственный комитет рф, новости
Бойца "Азова"* приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя
19:19 10.08.2023 (обновлено: 19:39 10.08.2023)
В апреле 2022 года, в момент совершения преступления, Килюшик был командиром 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка "Азов"*.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik.
Верховный суд Донецкой Народной республики приговорил военнослужащего полка "Азов"* Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за расстрел мирного жителя. Об этом сообщили
в пресс-службе Следственного комитета.
Суд установил, что потерпевший мужчина доставлял гуманитарную помощь пострадавшим в Мариуполе и не принимал участия в боевых действиях. Он был незаконно задержан украинскими военнослужащими, посчитавшими, что он придерживается пророссийских взглядов.
Килюшик получил приказ об мирного жителя, после чего вывел его на улицу и расстрелял из пистолета-пулемета. Свидетели из числа гражданских лиц, допрошенные в ходе следствия, рассказали, что руки у потерпевшего были связаны за спиной, на глазах была повязка.
В ходе предварительного следствия Анатолий Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном. Помимо отбывания наказания, он должен будет выплатить около 20 миллионов рублей пострадавшей стороне.
Следствие также установило вышестоящих командиров, отдавших приказ о совершении преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения.