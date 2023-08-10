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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T16:02+0300
2023-08-10T16:02+0300
2023-08-10T16:13+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В пятницу, 11 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром ожидается туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Поздним вечером местами возможен дождь, гроза.Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 августа
16:02 10.08.2023 (обновлено: 16:13 10.08.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В пятницу, 11 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром ожидается туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Поздним вечером местами возможен дождь, гроза.
Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70 -90%.