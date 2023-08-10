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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 августа

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 10.08.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В пятницу, 11 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром ожидается туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Поздним вечером местами возможен дождь, гроза.Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.

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