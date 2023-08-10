https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/semero-postradavshikh-v-dtp-v-gagrskom-rayone-vypisalis-iz-bolnitsy-1047430940.html

Семеро пострадавших в ДТП в Гагрском районе выписались из больницы

Семеро пострадавших в ДТП в Гагрском районе выписались из больницы

При столкновении микроавтобуса и кроссовера во вторник, 8 августа, погибли два человека. 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T12:33+0300

2023-08-10T12:33+0300

2023-08-10T12:41+0300

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гагрский район

новости

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Из Гагрской районной больницы выписаны семь человек, пострадавших в аварии на республиканской трассе во вторник, 8 августа. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии. Уточняется, что в больнице остается еще трое пациентов. Одной из них провели операцию, она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.После аварии в районную больницу доставили 12 человек, к утру среды двое из них с переломами трубчатых костей были отправлены на лечение в Сочинскую четвертую горбольницу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/turistka-iz-kryma-pogibla-v-avarii-v-gagrskom-rayone-1047424129.html

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