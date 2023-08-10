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Семеро пострадавших в ДТП в Гагрском районе выписались из больницы
Семеро пострадавших в ДТП в Гагрском районе выписались из больницы
При столкновении микроавтобуса и кроссовера во вторник, 8 августа, погибли два человека. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T12:33+0300
2023-08-10T12:33+0300
2023-08-10T12:41+0300
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новости
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Из Гагрской районной больницы выписаны семь человек, пострадавших в аварии на республиканской трассе во вторник, 8 августа. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии. Уточняется, что в больнице остается еще трое пациентов. Одной из них провели операцию, она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.После аварии в районную больницу доставили 12 человек, к утру среды двое из них с переломами трубчатых костей были отправлены на лечение в Сочинскую четвертую горбольницу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/turistka-iz-kryma-pogibla-v-avarii-v-gagrskom-rayone-1047424129.html
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дтп, гагрский район, новости
дтп, гагрский район, новости
Семеро пострадавших в ДТП в Гагрском районе выписались из больницы
12:33 10.08.2023 (обновлено: 12:41 10.08.2023)
При столкновении микроавтобуса и кроссовера во вторник, 8 августа, погибли два человека.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Из Гагрской районной больницы выписаны семь человек, пострадавших в аварии на республиканской трассе во вторник, 8 августа. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии.
Уточняется, что в больнице остается еще трое пациентов. Одной из них провели операцию, она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
После аварии в районную больницу доставили 12 человек, к утру среды двое из них с переломами трубчатых костей были отправлены на лечение в Сочинскую четвертую горбольницу.