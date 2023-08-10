https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/semi-pogibshikh-v-ovna-poluchat-edinovremennye-posobiya-1047439520.html

Семьи погибших в ОВНА получат единовременные пособия

Семьи погибших в ОВНА получат единовременные пособия

Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины... 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T20:05+0300

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В 2023 году семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии получат единовременные выплаты, сообщает пресс-служба Кабинета министров республики.Выплата в размере 20 тысяч рублей положена каждому члену семьи погибших по категориям:Всего пособия получат 1150 человек, они будут выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда Абхазии.Также на заседании в Кабинете министра обсудили повышение пенсий инвалидам ОВНА и семьям погибших с 1 января 2024 года. Окончательные предложения будут представлены на рассмотрение главы правительства в ближайшее время, изменения коснутся 5062 получателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-pereregistratsii-poluchateley-abkhazskikh-pensiy--1046165005.html

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