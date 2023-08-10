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Семьи погибших в ОВНА получат единовременные пособия
Семьи погибших в ОВНА получат единовременные пособия
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины... 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T20:05+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В 2023 году семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии получат единовременные выплаты, сообщает пресс-служба Кабинета министров республики.Выплата в размере 20 тысяч рублей положена каждому члену семьи погибших по категориям:Всего пособия получат 1150 человек, они будут выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда Абхазии.Также на заседании в Кабинете министра обсудили повышение пенсий инвалидам ОВНА и семьям погибших с 1 января 2024 года. Окончательные предложения будут представлены на рассмотрение главы правительства в ближайшее время, изменения коснутся 5062 получателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-pereregistratsii-poluchateley-abkhazskikh-pensiy--1046165005.html
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Семьи погибших в ОВНА получат единовременные пособия
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik
. В 2023 году семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии получат единовременные выплаты, сообщает
пресс-служба Кабинета министров республики.
Выплата в размере 20 тысяч рублей положена каждому члену семьи погибших по категориям:
на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего;
семьи погибших на войне добровольцев;
семьи добровольцев, погибших в период с октября 1993 года по декабрь 1994-го;
члены семьи погибших на войне, имеющие право на пенсию по инвалидности.
Всего пособия получат 1150 человек, они будут выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда Абхазии.
Также на заседании в Кабинете министра обсудили повышение пенсий инвалидам ОВНА и семьям погибших с 1 января 2024 года. Окончательные предложения будут представлены на рассмотрение главы правительства в ближайшее время, изменения коснутся 5062 получателей.