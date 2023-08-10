https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/sredstva-pvo-rossii-sbili-pochti-sorok-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1047433392.html
Средства ПВО России сбили почти сорок украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО России сбили почти сорок украинских беспилотников за сутки
За сутки российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Ураган. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T14:58+0300
2023-08-10T14:58+0300
2023-08-10T15:37+0300
россия
военная спецоперация рф в донбассе
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047087605_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_0c59ddc593d293cc8ade7ef39a089110.jpg
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников в небе над ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областями, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 146 районах, уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады, поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении успешно отражены семь украинских контратак, за сутки Киев потерял в боях более 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", артиллерийскую систему М777.На Донецком направлении российские войска отразили 17 атак, уничтожили более 290 бойцов противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки"Krab" и "Акация", артиллерийскую систему М777, две гаубицы Д-20.На Запорожском направлении за сутки уничтожены до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20 и Д-30, на Краснолиманском направлении – до 60 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация".На Южно-Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 130 солдат, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С", гаубицы "Мста-Б" и Д-20.На Херсонском направлении уничтожено до 30 солдат ВСУ, два пикапа, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/svo-pervyy-batalon-tankov-abrams-dvizhetsya-na-utilizatsiyu-1047401924.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047087605_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7d57db4ed77e004cea282f5171c509ff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России сбили почти сорок украинских беспилотников за сутки
14:58 10.08.2023 (обновлено: 15:37 10.08.2023)
За сутки российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Ураган.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников в небе над ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областями, сообщает
Министерство обороны России.
"Сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Горловка, Георгиевка, Васильевка Донецкой Народной Республики, Чапаевка Запорожской области, а также Васильевка Херсонской области", – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 146 районах, уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады, поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении успешно отражены семь украинских контратак, за сутки Киев потерял в боях более 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", артиллерийскую систему М777.
На Донецком направлении российские войска отразили 17 атак, уничтожили более 290 бойцов противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки"Krab" и "Акация", артиллерийскую систему М777, две гаубицы Д-20.
На Запорожском направлении за сутки уничтожены до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20 и Д-30, на Краснолиманском направлении – до 60 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация".
На Южно-Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял более 130 солдат, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С", гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 солдат ВСУ, два пикапа, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.