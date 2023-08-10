https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/vertoletnaya-dinamika-rossii--prigovor-vsu-i-nato-1047429131.html

Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО

Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО

Огромный потенциал российского ОПК и технологическое превосходство российских вооружений обрекают на поражение западную "ЧВК Украина" и Североатлантический... 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T12:05+0300

2023-08-10T12:05+0300

2023-08-10T12:05+0300

вертолеты россии

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Ударные вертолеты России быстрее всех убеждают Запад в бесперспективности военных поставок киевским марионеткам, в необходимости и неизбежности выполнения справедливых требований Москвы об откате иностранных войск НАТО на запад – в пределы 1997 года.Холдинг "Вертолеты России" за год выпустил 296 боевых винтокрылых машин (рост – на 120 процентов), и это сразу ощутил противник в зоне СВО. Противотанковыми управляемыми ракетами "Вихрь" ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с начала июня уничтожили сотни танков и БМП, включая десятки немецких "Леопардов" и американских "Брэдли". Список трофеев Ка-52 активно пополняется на всех направлениях фронта.Российским летчикам ВКС предстоит еще много боевой работы – с февраля 2022 года Украина получила от Запада сотни танков, более 4000 бронемашин, 1100 артиллерийских орудий. Напомню, за 530 суток российской СВО уничтожено более 11200 танков и бронемашин ВСУ.Американский журнал Military Watch вчера констатировал: "Российские ударные вертолеты играют все более важную роль в военных действиях, при этом Ми-28 и Ка-52 нанесли значительный урон украинской бронетехнике летом 2023 года, когда украинские войска попытались начать контрнаступление". И более того: "Российские вертолеты по-прежнему лидируют в мире по своим характеристикам, а ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 не имеют себе равных".Отмечается и новая ракета "Вихрь-1", способная поражать цели на удалении до 10 км – вне зоны действия войсковой ПВО противника. Российские ударные вертолеты в зоне СВО действуют практически без потерь.Война "Аллигаторов"На украинском ТВД могущественные вертолеты Ка-52 активно поддерживают с воздуха действия Сухопутных войск, стремительно перебрасывают десантные подразделения. Значительный арсенал вооружения позволяет "Аллигаторам" круглосуточно и эффективно перемалывать живую силу и бронетехнику, укрытия, пункты управления ВСУ.На шести внешних узлах подвески Ка-52 может поднять до 2800 кг вооружения разных классов и принципов поражения, управляемых ракет с кумулятивными и объемно-детонирующими боевые части. Вскоре "Аллигатор" интегрирует крылатые ракеты дальностью до 100 км, вертолет сможет "подменить" штурмовики Су-25М и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Могущества на поле боя прибавляет "классическая" 30-мм пушка 2А42 (боекомплект – 500 снарядов), такая же имеется на борту БМП-2, БТР-82А и БТР-82АТ.Значительная огневая мощь Ка-52 сочетается с высокой энерговооруженностью, современными средствами обнаружения и целеуказания, радиоэлектронной борьбы, что позволяет атаковать любые цели. Кроме того, "Аллигатор" очень быстро летает – до 320 км/час (задним ходом – до 100 км/час, бортом вперед – до 80 км/час). Практическая дальность полета – 460 км на высотах до 5500 метров.Боевое "сердце" ударного вертолета Ка-52 – комплекс "Аргумент-2000", интегрированные цифровая вычислительная машина "Багет-53", пилотажно-навигационный комплекс, поисково-прицельная система и РЛК "Арбалет-52", бортовые комплексы связи и обороны. Один только "Арбалет" способен "увидеть" ракету "Стингер" на удалении до 5 км, танк – до 12 км, самолет – до 15 км, сопровождать до 20 целей и одновременно передавать данные в прицельную и навигационную системы. Он же предупреждает о препятствиях в полете на сверхмалых высотах. Данные об окружающей обстановке радиолокатор, тепловизор, лазерный дальномер и видеокамеры отправляют в бортовой компьютер, который выдает экипажу рекомендации. Благодаря нескольким ЖК-мониторам, летчики максимально информированы, и способны эффективно управлять всем комплексом вооружений.Система защиты "Витебск" автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора, пуск ракеты и самостоятельно применяет пассивные помехи, нарушая наведение ракет противника в инфракрасном и радиодиапазоне, отстреливает отражатели или тепловые ловушки. И голосом докладывает экипажу о принятых мерах, оставшихся средствах обороны. Важным элементом живучести машины остаются двойное управление, броня общим весом до 300 кг, катапультируемые кресла, которые на серийных вертолетах Ка-52 появились впервые в мире. Двухместная бронированная кабина защищает от бронебойных пуль калибра 12,7 мм и осколков 23-мм снарядов."Аллигатор" считается самым защищенным вертолетом на планете. В одном из боевых эпизодов СВО противник отработал по "Аллигатору" 18 зенитными ракетами "Стингер" – экипаж вертолета не пострадал.На украинском ТВД три сотни новых ударных вертолетов Ка-52 способны стать настоящим чудо-оружием, ломающим стратегию, тактику и зубы любому противнику. Однако Ростех этим не ограничился, и ввел эксплуатацию новые мощности для выпуска истребителя пятого поколения Су-57, модернизированного стратегического сверхзвукового самолета-ракетоносца Ту-160, тяжелого военно-транспортного Ил-76МД-90А, и выпуск боевых самолетов в 2022 году удалось нарастить в два раза. Список можно продолжить "Ланцетами", "Искандерами", "Кинжалами", темп производства которых не обещает ВСУ и НАТО ничего хорошего.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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вертолеты россии, армия, мнение, россия, авторы, колумнисты