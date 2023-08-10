https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/zhitelya-samarskoy-oblasti-zaderzhali-po-podozreniyu-v-gosizmene-1047430210.html
Жителя Самарской области задержали по подозрению в госизмене
Жителя Самарской области задержали по подозрению в госизмене
Уголовное дело возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена"). 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T11:30+0300
2023-08-10T11:30+0300
2023-08-10T12:39+0300
россия
фсб
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046529851_0:126:1539:991_1920x0_80_0_0_53844c59734923dd63bd6cabbe591e06.jpg
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Самарской области, подозреваемого в действиях, направленных против безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-za-popytku-terakta-na-korable-chernomorskogo-flota-1047156908.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046529851_0:0:1321:991_1920x0_80_0_0_24075983e096fe44283a8ca707c246e9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, фсб, украина, новости
россия, фсб, украина, новости
Жителя Самарской области задержали по подозрению в госизмене
11:30 10.08.2023 (обновлено: 12:39 10.08.2023)
Уголовное дело возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена").
СУХУМ, 10 авг – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Самарской области, подозреваемого в действиях, направленных против безопасности России. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Сообщается, что россиянин инициировал переписку с представителем украинских спецслужб и отправлял ему фотографии воинских эшелонов на территории области вместе с данными о месте съемки и количестве военной техники.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.