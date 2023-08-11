https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/dokhody-byudzheta-sukhuma-v-2022-godu-prevysili-16-milliarda-rubley-1047445985.html

Доходы бюджета Сухума в 2022 году превысили 1,6 миллиарда рублей

Доходы бюджета Сухума в 2022 году превысили 1,6 миллиарда рублей

Отчет главы управления финансов столичной администрации был заслушан на заседании депутатов Сухумского городского Cобрания. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T13:59+0300

2023-08-11T13:59+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. В 2022 году в бюджет Сухума поступило около 1,62 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичной администрации.Расходы сухумского бюджета в прошлом году превысили 1,55 миллиарда рублей, таким образом, разница между доходами и расходами составляет 65,8 миллиона рублей.На заседании Горсобрания председатель депутатской комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхеидзе уточнил, что увеличение доходной части позволило реализовать множество проектов в абхазской столице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-iyule-2023-goda-v-abkhazii-perevypolnen-na-17-1047326364.html

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