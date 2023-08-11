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Доходы бюджета Сухума в 2022 году превысили 1,6 миллиарда рублей
Доходы бюджета Сухума в 2022 году превысили 1,6 миллиарда рублей
Отчет главы управления финансов столичной администрации был заслушан на заседании депутатов Сухумского городского Cобрания. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T13:59+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. В 2022 году в бюджет Сухума поступило около 1,62 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичной администрации.Расходы сухумского бюджета в прошлом году превысили 1,55 миллиарда рублей, таким образом, разница между доходами и расходами составляет 65,8 миллиона рублей.На заседании Горсобрания председатель депутатской комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхеидзе уточнил, что увеличение доходной части позволило реализовать множество проектов в абхазской столице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-iyule-2023-goda-v-abkhazii-perevypolnen-na-17-1047326364.html
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Доходы бюджета Сухума в 2022 году превысили 1,6 миллиарда рублей
13:59 11.08.2023 (обновлено: 14:16 11.08.2023)
Отчет главы управления финансов столичной администрации был заслушан на заседании депутатов Сухумского городского Cобрания.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. В 2022 году в бюджет Сухума поступило около 1,62 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичной администрации.
По словам начальника управления финансов Алхаса Лагвилава, доходная часть бюджета была перевыполнена на 11%.
Расходы сухумского бюджета в прошлом году превысили 1,55 миллиарда рублей, таким образом, разница между доходами и расходами составляет 65,8 миллиона рублей.
На заседании Горсобрания председатель депутатской комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхеидзе уточнил, что увеличение доходной части позволило реализовать множество проектов в абхазской столице.