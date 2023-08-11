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Глава МВД Абхазии рассказал, сколько человек погибли в авариях за 10 дней
Глава МВД Абхазии рассказал, сколько человек погибли в авариях за 10 дней
По словам министра, самые частые причины аварий в республике - это несоблюдение скоростного режима, выезд автомобиля на встречную полосу и пьяная езда. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T20:15+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В десяти автокатастрофах, произошедших на дорогах Абхазии за 10 дней, погибли пятеро человек, заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут. Его видеообращение опубликовала пресс-служба ведомства.По словам министра, во время курортного сезона количество автомобилей в республике резко растет. В группе повышенного риска - водители праворульных автомобилей, на которых приходится около 60% аварийных случае, кустарно переоборудованные изношенные машины, на которых отсутствуют ремни безопасности и на которых часто возят туристов, автобусы, микроавтобусы, водителей которых "часто отличает безответственное вождение".Роберт Киут подчеркнул, что сотрудники ГАИ выходят на рейды ежедневно. В день они оформляют более 200 протоколов за нарушение ПДД, в год наказанию подвергаются более 70 тысяч автомобилистов. Самые частые причины аварий, добавил он, это высокая скорость, выезд на встречную полосу и езда в нетрезвом виде. Министр подчеркнул, что одними административными мерами решить проблемы на дорогах Абхазии не удастся. Он призвал водителей осознавать свою ответственность и соблюдать правила дорожного движения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/muzhchina-pogib-pod-kolesami-gruzovika-v-sele-primorskoe-1047449018.html
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Глава МВД Абхазии рассказал, сколько человек погибли в авариях за 10 дней
20:15 11.08.2023 (обновлено: 20:25 11.08.2023)
По словам министра, самые частые причины аварий в республике - это несоблюдение скоростного режима, выезд автомобиля на встречную полосу и пьяная езда.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik.
В десяти автокатастрофах, произошедших на дорогах Абхазии за 10 дней, погибли пятеро человек, заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут. Его видеообращение опубликовала
пресс-служба ведомства.
"За девять последних дней в республике произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло пять человек, а 18 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших есть гости, приехавшие в Абхазию на отдых", - заявил он.
По словам министра, во время курортного сезона количество автомобилей в республике резко растет. В группе повышенного риска - водители праворульных автомобилей, на которых приходится около 60% аварийных случае, кустарно переоборудованные изношенные машины, на которых отсутствуют ремни безопасности и на которых часто возят туристов, автобусы, микроавтобусы, водителей которых "часто отличает безответственное вождение".
Роберт Киут подчеркнул, что сотрудники ГАИ выходят на рейды ежедневно. В день они оформляют более 200 протоколов за нарушение ПДД, в год наказанию подвергаются более 70 тысяч автомобилистов. Самые частые причины аварий, добавил он, это высокая скорость, выезд на встречную полосу и езда в нетрезвом виде.
Министр подчеркнул, что одними административными мерами решить проблемы на дорогах Абхазии не удастся. Он призвал водителей осознавать свою ответственность и соблюдать правила дорожного движения.