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Кассационная коллегия Верховного суда оставила Айнара Цвижба под стражей
Кассационная коллегия Верховного суда оставила Айнара Цвижба под стражей
По решению Галского районного суда от 4 августа Айнар Цвижба должен находиться под стражей до 2 октября 2023 года. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T15:28+0300
2023-08-11T15:28+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии на заседании в пятницу, 11 августа, приняла решение оставить под стражей Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве жительницы Гала Натии Бахтадзе. Ранее адвокаты Цвижба Марина Тания и Нонна Смыр подали кассационную жалобу на постановление Галского районного суда об избрании меры пресечения и просили отправить подсудимого под домашний арест. Информация о пропаже Натии Бахтадзе появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве девушки. 25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур. Тело Бахтадзе не найдено, поиски продолжаются в русле канала и в акватории моря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/poiski-tela-natii-bakhtadze-prodolzhili-s-pomoschyu-ekholota-1047386996.html
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Кассационная коллегия Верховного суда оставила Айнара Цвижба под стражей
15:28 11.08.2023 (обновлено: 16:08 11.08.2023)
По решению Галского районного суда от 4 августа Айнар Цвижба должен находиться под стражей до 2 октября 2023 года.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии на заседании в пятницу, 11 августа, приняла решение оставить под стражей Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве жительницы Гала Натии Бахтадзе.
Ранее адвокаты Цвижба Марина Тания и Нонна Смыр подали кассационную жалобу на постановление Галского районного суда об избрании меры пресечения и просили отправить подсудимого под домашний арест.
Информация о пропаже Натии Бахтадзе появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве девушки.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур. Тело Бахтадзе не найдено, поиски продолжаются в русле канала и в акватории моря.