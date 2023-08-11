https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-12-i-13-avgusta-1047449611.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T16:58+0300

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу и в воскресенье ночью и утром местами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Очень высокий ультрафиолетовый индекс.Атмосферное давление в норме, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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