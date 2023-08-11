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Цель наступления ВС России на Купянском направлении – освобождение Харькова

Цель наступления ВС России на Купянском направлении – освобождение Харькова

Россия поэтапно и методично достигает целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T10:37+0300

2023-08-11T10:37+0300

2023-08-11T11:15+0300

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На южном участке фронта российские войска эффективно перемалывают "контрнаступление" ВСУ в "Запорожской мясорубке", на северном – успешно штурмуют опорные пункты противника и освобождают населенные пункты Харьковской области – вышли к пригородам Купянска, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Подконтрольная Киеву региональная администрация готовит вторую с марта 2022 года эвакуацию населения, вопреки желанию большинства харьковчан. В списке – 53 населенных пункта.Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский провел рекогносцировку на одном из командных пунктов в Купянском районе и пришел к очевидному выводу – ВС России готовят здесь мощное наступление: "Ударный кулак уже создан. Целью является прорыв украинской обороны и вход в Купянск". Злые языки заметили, что появление бедоносного Сырского на передовых рубежах всегда приводит к разгрому частей ВСУ, так было ранее вблизи Соледара и Артемовска. Собственно, все идет к тому.Ранее украинское командование сообщило, что Россия сосредоточила на Купянском направлении "более 100 тысяч человек личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских установок, 370 самоходных орудий".По данным Международного института стратегических исследований, действующая в зоне СВО часть Сухопутных войск России насчитывает около 550 тысяч военнослужащих. Методика подсчетов неизвестна, подтвердить или опровергнуть достоверность цифр невозможно.Российские войска не менее эффективно действуют на Запорожском направлении, успешно контратакуют западнее Артемовска, наносят комбинированные удары по военным объектам и логистике в глубокому тылу ВСУ – в Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской и других областях. Российская тактика "от обороны к наступлению" – верный путь к разгрому противника и достижению целей СВО.Отрезвление ЗападаНа третьем месяце "контрнаступления" украинские войска не достигли даже первой линии глубокоэшелонированной обороны. Живая сила и техника киевского режима уничтожаются до выхода на рубеж развертывания в боевые порядки – ударами артиллерии, армейской и штурмовой авиации, колоннами – на минных полях. Украинская армия еще располагает резервами, однако резко увеличить или просто сохранить поставки вооружений и боеприпасов страны НАТО и прочие "доноры" объективно не в состоянии. Для создания новых мощностей ВПК Западу потребуются годы.Американское издание The Hill отмечает: "Отсутствие прогресса в контрнаступлении ставит президента Джо Байдена в затруднительное положение. Но вместо того, чтобы переосмыслить стратегию, он просто разбрасывает деньги, и надеется на чудо – возможный прорыв на поле боя… или политический переворот в Москве". На Западе появляется "усталость от Украины", и большинство американцев выступают против того, чтобы Конгресс санкционировал дальнейшую военную и экономическую помощь Киеву. Американский конгрессмен-демократ Майкл Куигли после обстоятельной беседы в Европе с американскими военными инструкторами украинских подразделений многозначительно заявил: "Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют".Вашингтон отыскал "лишние" 6 млрд долларов для ВСУ, однако оперативно трансформировать эти деньги в 155-мм артиллерийские снаряды не получается даже у ВПК США (90 процентов военной промышленности НАТО). "Критически важные боеприпасы" заканчиваются у Америки, а не у России. И хотя Германия дополнительно отправит Украине 25 танков Leopard 1A5, эти свидетели "холодной войны" в горячей точно не преуспеют – из-за технологической отсталости, недостатка боевой мощи и бронирования.За первый год СВО коллективный Запад "выдал" киевскому режиму все свои арсеналы, десятки миллиардов долларов и евро, пожертвовал "Северными потоками" и долгосрочными экономическими интересами Европы. Победить Россию "по-быстрому" – жестокими экономическими санкциями и силами марионеточной Украины – не получилось. Архитекторов "украинского проекта" корежит от злобы и бессилия. Послевоенная судьба бандеровского режима на Западе никого особо не волнует, но очередной геополитический провал подрывает остатки международного авторитета "гегемона", лишает смысла и отравляет само существование НАТО.В Вашингтоне и Брюсселе вполне сформировалось понимание: вскоре российские войска разгромят ВСУ на левом берегу Днепра, и перейдут в наступление, которое уже ничто не остановит. И совсем зловеще для США выглядит перспектива неизбежного после российской победы китайского варианта СВО на острове Тайвань.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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