https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/abkhazskie-i-rossiyskie-arkheologi-prodolzhili-raskopki-v-sele-markula-1047466143.html

Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула

Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула

Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T15:55+0300

2023-08-12T15:55+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева.Ученые продолжили раскопки на территории храма. Здесь они обнаружили очередные слои с погребениями. Останки исследуют антропологами, чтобы определить происхождение людей, населявших эту территорию, их рацион и заболевания."На основании данных, полученных предыдущими исследованиями мы можем говорить о том, что население Маркулского городища обладала иммунитетом от малярии. Это уже хорошо фиксируется. В основе их питания было просо. В основном они занимались земледелием”, - пояснила Требелева.В этом году продолжились раскопки и на участке “Пифосы”. Археологи дошли до нижних слоев, которые характерны для эллинистического периода. На месте раскопа встречается большое количество шлаков, возможно, производственных. Требелева не исключает, что это могут быть и следы пожаров. Ученым это еще предстоит определить.На втором участке “Пифосы” обнаружены не целые пифосы позднеантичного времени и столовая посуда цебельдинского периода (вторая половины III по VII век нашей эры).В этом году удалось также обнаружить пифосы позднеантичного времени и столовую посуду цебельдинского периода. Раскопки продолжатся до конца августа. Раскопки продолжатся до 23-26 августа. Затем ученым предстоит камеральная работа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/arkheolog-o-nakhodkakh-v-markule-raskryvayut-chast-istorii-abkhazii-kotoroy-net-v-istochnikakh-1041165405.html

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