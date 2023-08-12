Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула
15:55 12.08.2023 (обновлено: 16:14 12.08.2023)
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина Требелева
Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева.
"Раскопки в этом году мы начали 28 июля. Работаем на нескольких участках. Это продолжение раскопок прошлых лет. В этом году у нас более активно принимают участие абхазские школьники, которые впервые присоединились к нам в прошлом году. У нас 25 школьников и один студент из Абхазии. Из Москвы - один студент и три школьника. Также четыре специалиста", - отметила Требелева.
Ученые продолжили раскопки на территории храма. Здесь они обнаружили очередные слои с погребениями. Останки исследуют антропологами, чтобы определить происхождение людей, населявших эту территорию, их рацион и заболевания.
"На основании данных, полученных предыдущими исследованиями мы можем говорить о том, что население Маркулского городища обладала иммунитетом от малярии. Это уже хорошо фиксируется. В основе их питания было просо. В основном они занимались земледелием”, - пояснила Требелева.
В этом году продолжились раскопки и на участке “Пифосы”. Археологи дошли до нижних слоев, которые характерны для эллинистического периода. На месте раскопа встречается большое количество шлаков, возможно, производственных. Требелева не исключает, что это могут быть и следы пожаров. Ученым это еще предстоит определить.
На втором участке “Пифосы” обнаружены не целые пифосы позднеантичного времени и столовая посуда цебельдинского периода (вторая половины III по VII век нашей эры).
Третий участок раскопок - так называемая “Дорога”. Здесь еще в прошлом году были зафиксированы фрагменты каменной кладки. Цель была определить, что это было за строение. По словам Требелевой, выяснилось, что это остатки обвалившейся оборонительной стены.
В этом году удалось также обнаружить пифосы позднеантичного времени и столовую посуду цебельдинского периода. Раскопки продолжатся до конца августа.
Раскопки продолжатся до 23-26 августа. Затем ученым предстоит камеральная работа.
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
1/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
2/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
3/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
4/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
5/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
6/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
7/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
8/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
9/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
10/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
1/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
2/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
3/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
4/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
5/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
6/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
7/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
8/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
9/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
10/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище