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Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула
Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула
Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T15:55+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева.Ученые продолжили раскопки на территории храма. Здесь они обнаружили очередные слои с погребениями. Останки исследуют антропологами, чтобы определить происхождение людей, населявших эту территорию, их рацион и заболевания."На основании данных, полученных предыдущими исследованиями мы можем говорить о том, что население Маркулского городища обладала иммунитетом от малярии. Это уже хорошо фиксируется. В основе их питания было просо. В основном они занимались земледелием”, - пояснила Требелева.В этом году продолжились раскопки и на участке “Пифосы”. Археологи дошли до нижних слоев, которые характерны для эллинистического периода. На месте раскопа встречается большое количество шлаков, возможно, производственных. Требелева не исключает, что это могут быть и следы пожаров. Ученым это еще предстоит определить.На втором участке “Пифосы” обнаружены не целые пифосы позднеантичного времени и столовая посуда цебельдинского периода (вторая половины III по VII век нашей эры).В этом году удалось также обнаружить пифосы позднеантичного времени и столовую посуду цебельдинского периода. Раскопки продолжатся до конца августа. Раскопки продолжатся до 23-26 августа. Затем ученым предстоит камеральная работа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/arkheolog-o-nakhodkakh-v-markule-raskryvayut-chast-istorii-abkhazii-kotoroy-net-v-istochnikakh-1041165405.html
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археология, археологи, абхазия, россия, очамчыра, очамчырский район
археология, археологи, абхазия, россия, очамчыра, очамчырский район

Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула

15:55 12.08.2023 (обновлено: 16:14 12.08.2023)
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2023
© Foto / Галина Требелева
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Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Маркула Очамчырского района проходит с 2013 года.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские и российские археологи продолжили раскопки в селе Маркула. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева.
"Раскопки в этом году мы начали 28 июля. Работаем на нескольких участках. Это продолжение раскопок прошлых лет. В этом году у нас более активно принимают участие абхазские школьники, которые впервые присоединились к нам в прошлом году. У нас 25 школьников и один студент из Абхазии. Из Москвы - один студент и три школьника. Также четыре специалиста", - отметила Требелева.
Ученые продолжили раскопки на территории храма. Здесь они обнаружили очередные слои с погребениями. Останки исследуют антропологами, чтобы определить происхождение людей, населявших эту территорию, их рацион и заболевания.
"На основании данных, полученных предыдущими исследованиями мы можем говорить о том, что население Маркулского городища обладала иммунитетом от малярии. Это уже хорошо фиксируется. В основе их питания было просо. В основном они занимались земледелием”, - пояснила Требелева.
Археолог о находках в Маркуле: раскрывают часть истории Абхазии, которой нет в источниках - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2022
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Археолог о находках в Маркуле: раскрывают часть истории Абхазии, которой нет в источниках
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В этом году продолжились раскопки и на участке “Пифосы”. Археологи дошли до нижних слоев, которые характерны для эллинистического периода. На месте раскопа встречается большое количество шлаков, возможно, производственных. Требелева не исключает, что это могут быть и следы пожаров. Ученым это еще предстоит определить.
На втором участке “Пифосы” обнаружены не целые пифосы позднеантичного времени и столовая посуда цебельдинского периода (вторая половины III по VII век нашей эры).
Третий участок раскопок - так называемая “Дорога”. Здесь еще в прошлом году были зафиксированы фрагменты каменной кладки. Цель была определить, что это было за строение. По словам Требелевой, выяснилось, что это остатки обвалившейся оборонительной стены.
В этом году удалось также обнаружить пифосы позднеантичного времени и столовую посуду цебельдинского периода. Раскопки продолжатся до конца августа.
Раскопки продолжатся до 23-26 августа. Затем ученым предстоит камеральная работа.
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
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© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
© Foto / Галина ТребелеваАрхеологические раскопки в Маркулском городище
Археологические раскопки в Маркулском городище - Sputnik Абхазия
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© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
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© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
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© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
3/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
4/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
5/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
6/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
7/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
8/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
9/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
10/10
© Foto / Галина Требелева
Археологические раскопки в Маркулском городище
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