https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/nazvana-data-nachala-okhotnichego-sezona-v-abkhazii-1047453084.html

Названа дата начала охотничьего сезона в Абхазии

Названа дата начала охотничьего сезона в Абхазии

Традиционно сезон в Абхазии открывается охотой на перепелов. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T08:55+0300

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Охотничий сезон в Абхазии откроется 19 августа, рассказал в интервью Sputnik председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния.По традиции сезон открывается с охоты на перепелов, она продлится с 19 августа по 31 октября. Согласно правилам, одному охотнику разрешено подстрелить не более 20 перепелов за одну охоту.Охотничий сезон в республике завершится 15 марта следующего года. В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц – благородную рысь, лесную кошку, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах и на расстоянии трех километров вокруг них.Для законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД и иметь удостоверение на хранение и ношение оружия. Во время охоты при себе нужно иметь охотничьи билет от Охотобщества и квитанцию об оплате госпошлины на охоту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/kvitsiniya-rasskazal-o-pravilakh-okhoty-v-abkhazii--1047432792.html

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