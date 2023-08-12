https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/putin-pozdravil-s-95-letiem-veterana-velikoy-otechestvennoy-prozhivayuschego-v-abkhazii-1047466992.html

Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной, проживающего в Абхазии

Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной, проживающего в Абхазии

Двадцать два уроженца Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T17:45+0300

2023-08-12T17:45+0300

2023-08-12T19:17+0300

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владимир путин

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Елену Водзинскую с 95-летием. Поздравительную телеграмму ей передал представитель Посольства России в республике.Ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Ей передали подарки и цветы.В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/vladimir-putin-pozdravil-valentinu-shulginu-s-godovschinoy-bitvy-za-stalingrad-1044286226.html

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