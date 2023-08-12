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https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/putin-pozdravil-s-95-letiem-veterana-velikoy-otechestvennoy-prozhivayuschego-v-abkhazii-1047466992.html
Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной, проживающего в Абхазии
Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной, проживающего в Абхазии
Двадцать два уроженца Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T17:45+0300
2023-08-12T19:17+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Елену Водзинскую с 95-летием. Поздравительную телеграмму ей передал представитель Посольства России в республике.Ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Ей передали подарки и цветы.В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/vladimir-putin-pozdravil-valentinu-shulginu-s-godovschinoy-bitvy-za-stalingrad-1044286226.html
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абхазия, вов, ветераны, история, владимир путин
абхазия, вов, ветераны, история, владимир путин

Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной, проживающего в Абхазии

17:45 12.08.2023 (обновлено: 19:17 12.08.2023)
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Двадцать два уроженца Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Елену Водзинскую с 95-летием.
Поздравительную телеграмму ей передал представитель Посольства России в республике.
"На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего", - говорится в письме.
© Foto / Посольство России в АбхазииСотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской - Sputnik Абхазия
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
© Foto / Посольство России в АбхазииСотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
© Foto / Посольство России в АбхазииСотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской - Sputnik Абхазия
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
2/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
3/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
Ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Ей передали подарки и цветы.
В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений.
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