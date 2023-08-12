Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной, проживающего в Абхазии
17:45 12.08.2023 (обновлено: 19:17 12.08.2023)
© Sputnik / Максим Богодвид/
Двадцать два уроженца Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Елену Водзинскую с 95-летием.
Поздравительную телеграмму ей передал представитель Посольства России в республике.
"На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего", - говорится в письме.
© Foto / Посольство России в АбхазииСотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
1/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
© Foto / Посольство России в АбхазииСотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
2/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
© Foto / Посольство России в АбхазииСотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
3/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
1/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
2/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
3/3
© Foto / Посольство России в Абхазии
Сотрудники Посольства России в Абхазии передали ветерану Великой Отечественной войны Е.Т.Водзинской
Ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Ей передали подарки и цветы.
В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений.