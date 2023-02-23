https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/vladimir-putin-pozdravil-valentinu-shulginu-s-godovschinoy-bitvy-za-stalingrad-1044286226.html

Владимир Путин поздравил Валентину Шульгину с годовщиной битвы за Сталинград

Владимир Путин поздравил Валентину Шульгину с годовщиной битвы за Сталинград

Валентина Шульгина – единственный живой участник Сталинградской битвы из Абхазии. В январе ей исполнился 101 год. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T19:56+0300

2023-02-23T19:56+0300

2023-02-23T19:56+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества жительницу Абхазии, ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российского посольства в республике."Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли путь на Берлин, к Великой Победе. Ваш подвиг останется в веках, будет служить для грядущих поколений высочайшим мерилом нравственности, любви к Отечеству", - говорится в сообщении.2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве Шульгину поздравил военный оркестр. Тогда она ожидала телеграммы от российского президента, которая должна была прийти через несколько недель.22 февраля 2023 года Валентине Шульгиной исполнился 101 год. Более 80 лет назад, в 1942 году она ушла на фронт и всю войну командовала санитарным взводом, сформированным в Омске.Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/dvesti-dney-voyny-vospominaniya-veterana-o-stalingradskoy-bitve-1043911200.html

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