https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-avgusta-1047474551.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием области повышенного атмосферного давления. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T14:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В понедельник, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ультрафиолетовый индекс очень высокий, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, в норме..Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +31°С до +36°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии