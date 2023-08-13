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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием области повышенного атмосферного давления. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T14:50+0300
2023-08-13T14:50+0300
2023-08-13T14:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В понедельник, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ультрафиолетовый индекс очень высокий, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, в норме..Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +31°С до +36°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием области повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В понедельник, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ультрафиолетовый индекс очень высокий, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, в норме..
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +31°С до +36°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.