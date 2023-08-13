https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/uchenye-poluchili-pervye-dannye-s-priborov-stantsii-luna-25-1047477255.html

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне. Она стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T18:30+0300

2023-08-13T18:30+0300

2023-08-13T19:00+0300

луна

россия

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0d/1047476824_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_035a0ca370731514b362de198b7a3b15.jpg

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pervaya-za-47-let-missiya-na-lunu-zapuschena-s-kosmodroma-vostochnyy-1047440750.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

луна, россия, космос