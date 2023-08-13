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Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
Станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне. Она стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pervaya-za-47-let-missiya-na-lunu-zapuschena-s-kosmodroma-vostochnyy-1047440750.html
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луна, россия, космос
луна, россия, космос

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

18:30 13.08.2023 (обновлено: 19:00 13.08.2023)
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкРакету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" установили на стартовый комплекс космодрома Восточный
Ракету Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 установили на стартовый комплекс космодрома Восточный - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2023
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
/
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Станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне. Она стартовала с космодрома Восточный 11 августа.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", — говорится в заявлении.
Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.
Ракету Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 установили на стартовый комплекс космодрома Восточный - Sputnik Абхазия, 1920, 11.08.2023
Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный
11 августа, 08:59
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.
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