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Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
Станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне. Она стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T18:30+0300
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pervaya-za-47-let-missiya-na-lunu-zapuschena-s-kosmodroma-vostochnyy-1047440750.html
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луна, россия, космос
Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
18:30 13.08.2023 (обновлено: 19:00 13.08.2023)
Станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне. Она стартовала с космодрома Восточный 11 августа.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", — говорится в заявлении.
Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.