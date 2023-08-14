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https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/abkhazskie-voennye-primut-uchastie-v-konferentsii-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-1047497753.html
Абхазские военные примут участие в конференции по международной безопасности
Абхазские военные примут участие в конференции по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России, пройдет 15 августа. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T19:54+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Представители Абхазии примут участие в Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.Делегацию возглавляет министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.Конференция проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023", она состоится в российской столице во вторник, 15 августа. В ней принимают участие представители более ста стран и международных организаций, эксперты. Участники смогут обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях.Организатор конференции - Министерство обороны России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/putin-rasskazal-s-kakimi-stranami-rossiya-gotova-sotrudnichat-v-voenno-tekhnicheskoy-sfere-1047486302.html
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абхазия, новости, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
абхазия, новости, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии

Абхазские военные примут участие в конференции по международной безопасности

19:54 14.08.2023
© Foto / Министерство обороны Абхазии Абхазские военные примут участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны
Абхазские военные примут участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2023
© Foto / Министерство обороны Абхазии
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XI Московская конференция по международной безопасности, организованная Министерством обороны России, пройдет 15 августа.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Представители Абхазии примут участие в Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Делегацию возглавляет министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.
Конференция проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023", она состоится в российской столице во вторник, 15 августа. В ней принимают участие представители более ста стран и международных организаций, эксперты. Участники смогут обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях.
Организатор конференции - Министерство обороны России.
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