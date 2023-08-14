https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aelita-akhiba-pozdravila-suprugu-asada-s-zapuskom-medprogrammy-dlya-mladentsev-1047497861.html

Аэлита Ахиба поздравила супругу Асада с запуском медпрограммы для младенцев

Аэлита Ахиба поздравила супругу Асада с запуском медпрограммы для младенцев

Программа, позволяющая выявить нарушения слуха у младенцев, была запущена под патронажем первой леди Сирии в субботу, 12 августа. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T19:08+0300

2023-08-14T19:08+0300

2023-08-14T19:08+0300

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила супругу президента Сирии Башара аль-Асада Асму аль-Асад с запуском национальной программы раннего медицинского выявления и вмешательства при нарушениях слуха у новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Пользуясь случаем, Ахиба поздравила Асму аль-Асад в днем рождения и пожелала ей и ее родным крепкого здоровья и сил для воплощения благих дел, а народу Сирии - мира и процветания.

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