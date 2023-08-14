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Аэлита Ахиба поздравила супругу Асада с запуском медпрограммы для младенцев
Аэлита Ахиба поздравила супругу Асада с запуском медпрограммы для младенцев
Программа, позволяющая выявить нарушения слуха у младенцев, была запущена под патронажем первой леди Сирии в субботу, 12 августа. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T19:08+0300
2023-08-14T19:08+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила супругу президента Сирии Башара аль-Асада Асму аль-Асад с запуском национальной программы раннего медицинского выявления и вмешательства при нарушениях слуха у новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Пользуясь случаем, Ахиба поздравила Асму аль-Асад в днем рождения и пожелала ей и ее родным крепкого здоровья и сил для воплощения благих дел, а народу Сирии - мира и процветания.
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абхазия, новости, сирия, здравоохранение
Аэлита Ахиба поздравила супругу Асада с запуском медпрограммы для младенцев
Программа, позволяющая выявить нарушения слуха у младенцев, была запущена под патронажем первой леди Сирии в субботу, 12 августа.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила супругу президента Сирии Башара аль-Асада Асму аль-Асад с запуском национальной программы раннего медицинского выявления и вмешательства при нарушениях слуха у новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Несмотря на нелегкую обстановку как в Сирии, так и на международной арене, вы упорно продолжаете осуществлять важнейшую деятельность. Вы курируете множество программ, благотворительных фондов, которые призваны помочь всем нуждающимся: инвалидам войны, сиротам, больным и неимущим. Хочу выразить бесконечную поддержку и благодарность за ваш неоценимый вклад в улучшение жизни людей во всем мире", - говорится в поздравлении.
Пользуясь случаем, Ахиба поздравила Асму аль-Асад в днем рождения и пожелала ей и ее родным крепкого здоровья и сил для воплощения благих дел, а народу Сирии - мира и процветания.