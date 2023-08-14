https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-narodu-abkhazii-po-sluchayu-31-y-godovschiny-nachala-ovna-1047481730.html

Аслан Бжания обратился к народу Абхазии по случаю 31-й годовщины начала ОВНА

Аслан Бжания обратился к народу Абхазии по случаю 31-й годовщины начала ОВНА

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся более года и унесшая тысячи жизней. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T10:34+0300

2023-08-14T10:34+0300

2023-08-14T10:45+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу республики по случаю 31-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии. Обращение опубликовано на официальном сайте главы государства. Президент подчеркнул, что в деле защиты собственной независимости помощь абхазскому народу оказали как представители разных национальностей, проживавшие в республике, так и добровольцы, выходцы с Северного Кавказа, юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха. "Вечная память героям, не дожившим до светлого Дня Победы, низкий поклон ветеранам и народу-победителю", – заявил Аслан Бжания и пожелал Абхазии мира и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/den-kogda-nachalas-voyna-14-avgusta-1992-goda-1047479339.html

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абхазия, новости, аслан бжания, отечественная война народа абхазии (1992-1993)