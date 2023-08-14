https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-narodu-abkhazii-po-sluchayu-31-y-godovschiny-nachala-ovna-1047481730.html
Аслан Бжания обратился к народу Абхазии по случаю 31-й годовщины начала ОВНА
Аслан Бжания обратился к народу Абхазии по случаю 31-й годовщины начала ОВНА
14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся более года и унесшая тысячи жизней. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T10:34+0300
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2023-08-14T10:45+0300
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аслан бжания
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу республики по случаю 31-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии. Обращение опубликовано на официальном сайте главы государства. Президент подчеркнул, что в деле защиты собственной независимости помощь абхазскому народу оказали как представители разных национальностей, проживавшие в республике, так и добровольцы, выходцы с Северного Кавказа, юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха. "Вечная память героям, не дожившим до светлого Дня Победы, низкий поклон ветеранам и народу-победителю", – заявил Аслан Бжания и пожелал Абхазии мира и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/den-kogda-nachalas-voyna-14-avgusta-1992-goda-1047479339.html
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абхазия, новости, аслан бжания, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, аслан бжания, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Аслан Бжания обратился к народу Абхазии по случаю 31-й годовщины начала ОВНА
10:34 14.08.2023 (обновлено: 10:45 14.08.2023)
14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся более года и унесшая тысячи жизней.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу республики по случаю 31-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии. Обращение опубликовано
на официальном сайте главы государства.
"Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял свое право на существование, обратив в бегство агрессора. И при всей трагичности тех событий мы осознаем, что именно тогда закалялась наша государственность и закладывалось то, что на десятилетия вперед предопределило историческую судьбу абхазского народа", – говорится в тексте.
Президент подчеркнул, что в деле защиты собственной независимости помощь абхазскому народу оказали как представители разных национальностей, проживавшие в республике, так и добровольцы, выходцы с Северного Кавказа, юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха.
"Вечная память героям, не дожившим до светлого Дня Победы, низкий поклон ветеранам и народу-победителю", – заявил Аслан Бжания и пожелал Абхазии мира и процветания.