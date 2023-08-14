https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/den-kogda-nachalas-voyna-14-avgusta-1992-goda-1047479339.html

День, когда началась война: 14 августа 1992 года

День, когда началась война: 14 августа 1992 года

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T08:55+0300

2023-08-14T08:55+0300

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По официальной версии Тбилиси, введение войск было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу – Ингур. Грузинская сторона утверждала, что дорогу необходимо защищать от "звиадистов" – сторонников свергнутого президента Звиада Гамсахурдия.SputnikСобытия первого дня войны14 августа Грузия начала план по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч". Страна развязала войну через две недели после вступления в ООН.По данным кандидата исторических наук, полковника Валико Пачулия, в оккупации Абхазии участвовало до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии, 240 танков, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, ракетно-артиллерийские системы. Несмотря на количественное и техническое превосходство войск Грузии, в первый же день они были остановлены на Красном мосту у въезда в Сухум.Первыми отпор противнику дали бойцы Отдельного полка внутренних войск, который был организован на базе бывшего батальона внутренних войск МВД СССР, организацией обороны занимался военный комиссар Абхазии полковник Сергей Дбар. Красный мост был перекрыт и заминирован. Абхазская сторона встречала вооруженного до зубов противника бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями. Во второй половине дня в Сухум стали подтягиваться ополченцы из западной части республики.Стороны договорились о том, что грузинские войска отойдут к селу Багмаран, а абхазские к реке Гумиста, Сухум должен был остаться демилитаризованной зоной.Однако уже 18 августа грузинские войска нарушили договоренность, вошли в столицу и заняли ее, оставив в блокаде сотни мирных жителей.Воспоминания от первого лицаВ первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации граждан от 18 до 50 лет и обратился к народу по телевидению.В своих воспоминаниях "Моя жизнь" Ардзинба вспоминал, что, когда войска Грузии уже были в Сухуме, он позвонил Эдуарду Шеварднадзе и "потребовал объяснений, ссылаясь на его заверения, данные всего день тому назад".12 августа президент услышал, что в Мегрелию направлены подразделения вооруженных сил Грузии для борьбы со сторонниками свергнутого президента Звиада Гамсахурдия. 13 августа он набрал лидеру Грузии."Во время разговора я прямо спросил Шеварднадзе: "Мы слышали, что войска Госсовета направлены в Мегрелию. Нет ли у них приказа вступить в Абхазию?" Шеварднадзе категорически это отрицал. Он сказал, что Китовани приедет ко мне из Мегрелии, чтобы обсудить со мной вопросы взаимодействия по охране железной дороги", – вспоминает президент в книге.14 августа Ардзинба вновь набрал Шеварднадзе, но "разговор вел уже совсем не тот человек, который беседовал со мной 13 августа".В мемуарах Владислав Ардзинба отмечает, что для руководства Грузии была большим удивлением решимость абхазского народа сражаться, учитывая все преимущества врага. Однако, по словам первого президента, еще большей неожиданностью для них стала поддержка народов Северного Кавказа.Уже 14 августа в Майкопе был образован Комитет солидарности с Абхазией, состоялось экстренное заседание Кабардинской организации "Адыге Хасэ" и Конгресса Кабардинского народа, 15 августа Конфедерация Горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. Первые группы добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым и из Карачаево-Черкесии под командой Мухаммеда Килба прибыли в Абхазию в первые дни войны.Очевидцы войныО событиях первого дня войны спустя более 30 лет все еще отчетливо помнят жители Абхазии.В августе 1992 года журналист Элеонора Когония была в отпуске в горах. За день до начала войны девушке приснился сон, будто перед ней сидел Владислав Ардзинба в бронежилете."Я просыпаюсь, со мной была племянница, я ей говорю, что какой-то непростой сон видела. А она мне говорит, что видела во сне, как будто Ардзинба с телевизора что-то объявляет, представляешь", – делится она.Практически сразу Элеонора начала работать фронтовым корреспондентом Абхазского телевидения. После неудачного Мартовского наступления Ардзинба объявил о наборе медсестер в медсанчасти, и девушка приняла для себя решение. Однажды директор телевидения Руслан Хашиг отправил ее на очередные съемки, по окончании которых корреспондентка записалась в медсестры.Всего за день до начала войны, рассказывает ученый Батал Кобахия, он был в гостях у своего друга Ахры Бжания. Мирно попивая чай и пробуя свежеиспеченный хозяйкой дома пирог, Ахра сказал фразу, которая на тот момент гостю показалась из области фантастики:— А если завтра будет война, что ты будешь делать?На что Батал ответил:— Какая война? Даже не собираюсь об этом думать. Завтра мне надо в 7:00 утра встать, чтобы в 8:00 быть на раскопках ортогональной церкви в Сухумской крепости.Батал Кобахия и его товарищи пришли на Красный мост в районе сухумской Турбазы, чтобы найти Мушни Хварцкия, который в мирное время тоже был простым ученым-археологом, но во время войны у него открылся талант командира."И вот, на моих глазах падает снаряд на объект культурного наследия в стиле модерн конца XIX — начала XX века, и он загорелся. Я сказал: "Господи, они что, специально бьют по этим объектам? Ведь полно "хрущевок". — То есть это уже такой безысходный юмор", — поделился воспоминаниями Кобахия.В августе 1992 года журналист Анжела Кучуберия проводила каникулы в шахтерском городе Ткуарчале. В этот день она впервые в жизни решила помочь деду собрать орехи. Вскоре они увидели суету на улице.Воевать на позициях у Анжелы не получилось – братья не разрешили. Но она нашла себе применение в тылу. Вскоре Анжела и другие ткуарчалские девушки сгруппировались и стали помогать раненым.

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