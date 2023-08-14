https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/azovtsa-posadili-na-25-let-za-ubiystvo-voennogo-dnr-1047495185.html

"Азовца"* посадили на 25 лет за убийство военного ДНР

"Азовца"* посадили на 25 лет за убийство военного ДНР

Следственный комитет России расследует военные преступления, совершенные украинскими солдатами после начала военной спецоперации. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T17:22+0300

2023-08-14T17:22+0300

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Члена полка "Азов"* Андрея Богдана приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство военнослужащего ДНР. Об этом сообщил Следственный комитет России.По информации следствия, в марте 2022 года Богдан с сослуживцами находился в Мариуполе. Действуя по приказу руководства, они остановили машину, в которой сидели двое военнослужащих ДНР и мирный житель. Один из солдат был ранен.Богдан отвел раненого солдата в сторону и расстрелял из автомата. Мужчина скончался. Верховный суд ДНР признал подозреваемого виновным в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти (статья 105 Уголовного кодекса) и в жестоком обращении с гражданским населением (часть 1 статьи 356 Уголовного кодекса. В содеянном Андрей Богдан признался.Следственный комитет продолжает расследование по выявлению лиц, причастных к военным преступлениям и жестокому обращению с мирным населением на Украине, а также виновных в провокациях на территории России.*Запрещенная в России террористическая организация

https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/boytsa-azova-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-1047439296.html

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