https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/krupnyy-pozhar-v-sukhume-likvidirovan-1047496287.html

Крупный пожар в Сухуме ликвидирован

Крупный пожар в Сухуме ликвидирован

Огонь тушили шесть пожарных расчетов из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T18:41+0300

2023-08-14T18:41+0300

2023-08-14T18:41+0300

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Крупный пожар, вспыхнувший в одном из домов на улице Акиртава в Сухуме, был ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Четыре дома сгорели полностью, еще два были повреждены частично. Усилиями пожарных от огня было спасено здание музыкальной школы, расположенное поблизости.МЧС уточняет, что причиной быстрого распространения пламени стало то, что перекрытия в домах были деревянными, а стены были отделаны дранкой. Кроме того, район был очень плотно застроен, из-за чего огонь перекидывался на другие строения.Никто из жителей домов в результате происшествия не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/chetyre-doma-postradali-iz-za-pozhara-v-sukhume-1047493015.html

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