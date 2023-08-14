https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/pamyat-pogibshikh-v-ovna-pochtili-v-sukhume-1047482147.html

Память погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии почтили в Сухуме

Память погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии почтили в Сухуме

В 2023 году отмечается 31-я годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии, которая началась 14 августа 1992 года. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. В 31-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии представители руководства страны, ветераны, общественные деятели республики возложили цветы к мемориалу погибшим в парке Славы в Сухуме. В церемонии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты Парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Затем правительственные делегации отправились к Нижнюю Эшеру, к могиле первого президента республики Владислава Ардзинба, который был главнокомандующим абхазской армии в годы войны.14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии без предупреждения, под предлогом охраны железной дороги, вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии длилась 13 месяцев и закончилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. В ходе боевых действий погибли тысячи человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/obrechennye-na-porazhenie-okkupatsiya-abkhazii-srazu-poshla-ne-po-planu-1047479919.html

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