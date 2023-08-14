https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/obrechennye-na-porazhenie-okkupatsiya-abkhazii-srazu-poshla-ne-po-planu-1047479919.html

Обреченные на поражение: оккупация Абхазии сразу пошла не по плану

Обреченные на поражение: оккупация Абхазии сразу пошла не по плану

31 год назад в горячие головы грузинского руководства пришла идея решить "абхазский вопрос" раз и навсегда. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T09:40+0300

2023-08-14T09:40+0300

2023-08-14T11:04+0300

в абхазии

колумнисты

абхазия

грузия

овна

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102512/51/1025125156_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_01384bfb6f4e003a35ce851231dfcc7d.jpg

Алексей Ломия, SputnikПравильнее сказать, такие мысли возникали намного раньше 1992 года, и грузинские шовинисты продавливали свои коварные планы аж с конца XIX века, когда сперва небольшими группами, а потом массово стали переселяться в опустевшую от войны Абхазию. Самые угрожающие масштабы это нашествие приняло во времена Сталина и его кровожадного приспешника Берии. И все шло к тому, что абхазский народ растворится, исчезнет в "объятиях старшего брата", но у всех процессов есть временные рамки. Рискну предположить, что на это в "мирном" варианте развития событий ушло бы лет 50-60. Такая долгая перспектива не очень устраивала хитрого и коварного политикана, коммунистического приспособленца Эдуарда Шеварднадзе. Но, скорее всего, на такой радикальный шаг, как введение оккупационного корпуса в мирную Абхазию и расправу над местным непокорным населением, его подтолкнуло окружение. Это и возомнивший себя Гудерианом министр обороны Грузии Китовани, это и коллаборант Надарейшвили, это и одуревший от наркотиков бригадный генерал Каркарашвили. Естественно, что проявили себя и наши внутренние враги, которые давно жаждали хаоса и легкой наживы, такие как одиозный предводитель сванов Мишвелиани и бандит из бывших оперативников милиции Ахалая.БлицкригКонечно же, главный "шахматист" в грузинской политике Шеварднадзе, по моему глубокому убеждению, не решился бы на такие действия, если бы не попустительство тогдашнего президента России Ельцина. С одной стороны, еще в 1990 году в Казани Ельцин провозгласил: "Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить". С другой стороны, эта привилегия распространялась не на все народы бывшего СССР.Расчет грузинского командования строился на внезапности вторжения, как некий блицкриг, который должен был ошеломить и сломить непокорных абхазов. Но, как часто случается в истории, бывают непредсказуемые моменты, которые разрушают самые грандиозные планы. Народ Абхазии не дрогнул. Он с гордо поднятой головой принял этот вызов, и почти все население встало на защиту Родины.Всеобщая трагедияОсечки происходили одна за другой. Кто-то взорвал железнодорожный мост через реку Ингур, и вся эта колонна техники с головорезами вынуждена была ехать по трассе. Вместо того, чтобы разбежаться или сдаться в плен, абхазские гвардейцы дали им бой. Воевать точно не входило в планы зеков, выпущенных из тюрем для похода на Абхазию. Они просто увязли в мародерстве.Желание властей Грузии создать собственную мини империю затмило им разум. А человеческая трагедия, которую пережило все население той Абхазии, не пощадила никого, вне зависимости от национальности. Невозможно выстроить свое благосостояние и благополучие, уничтожая и унижая других. Это же аксиома. Что и произошло тогда, три десятка лет назад.Сладкое слово Свобода досталась нам очень дорогой ценой. Надеюсь, что впредь, какими бы ни были амбиции в воспаленном мозгу очередного имперца картвельского разлива, он прочитает историю, вспомнит, чем это обернулось для Грузии.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/den-kogda-nachalas-voyna-14-avgusta-1992-goda-1047479339.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/neobyavlennaya-voyna-khronika-gruzinskogo-vtorzheniya-v-abkhaziyu-1040920726.html

абхазия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

колумнисты, абхазия, грузия, овна, история