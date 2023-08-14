https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-avgusta-1047498214.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 августа
Погодообразующие факторы на черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние теплого сектора южного циклона. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T20:08+0300
2023-08-14T20:08+0300
2023-08-14T20:08+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Погода будет жаркой, ультрафиолетовый индекс - очень высоким.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 августа
Погодообразующие факторы на черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Погода будет жаркой, ультрафиолетовый индекс - очень высоким.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.