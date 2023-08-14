https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-avgusta-1047498214.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 августа

Погодообразующие факторы на черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние теплого сектора южного циклона. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T20:08+0300

2023-08-14T20:08+0300

2023-08-14T20:08+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040730845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bef0da503760585b451ddede4890fdce.jpg

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Погода будет жаркой, ультрафиолетовый индекс - очень высоким.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии