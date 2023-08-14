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Суд приговорил украинского военного к 15 годам тюрьмы за обстрел домов в ЛНР

Суд приговорил украинского военного к 15 годам тюрьмы за обстрел домов в ЛНР

Подозреваемый признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в военном конфликте, а также умышленном... 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T15:10+0300

2023-08-14T15:10+0300

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Суд Луганской Народной Республики приговорил командира танковой роты 10-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Владимира Казюка к 15 годам заключения. Об этом сообщает Следственный комитет России.Сообщается, что с 1 по 5 июня 2022 года подразделение Казюка находилось в лесу на расстоянии семи километров от населенного пункта Врубовка, где на тот момент, по словам одной из потерпевших, находилось около ста человек, которых украинские войска не выпускали.Военным направили координаты для проведения обстрелов, после чего они, осуществив корректировку огня, произвели 25 выстрелов осколочно-фугасными снарядами по жилым домам и местам общественного пользования. Следственный комитет сообщает, что на жалобы о том, что от обстрелов страдают мирные жители, украинские военные не реагировали, уверяя, что, по их документам, местное население покинуло дома. В совершении преступления Владимир Казюк сознался, он раскаялся в содеянном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/boytsa-azova-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-1047439296.html

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