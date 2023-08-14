https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/uchitelnitsa-iz-abkhazii-proshla-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-v-nizhnem-novgorode-1047499651.html
Учительница из Абхазии прошла курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде
Учительница из Абхазии прошла курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде
Курсы были организованы при поддержке правительства Нижегородской области и Россотрудничества, они проходили на базе трех университетов. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T21:39+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Учитель русского языка и литературы Сухумской средней школы №6 Милана Аргун прошла курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии. "Курс очень насыщенный, информационный, приближен к практике и современным актуальным проблемам русского языка. В то же время подача материала доступная, много примеров, готовность преподавателя решить и объяснить частные вопросы", - рассказала Аргун.Курсы были организованы на базе трех вузов - ННГУ имени Лобачевского, НГПУ имени Минина и НГЛУ имени Добролюбова. В них приняли участие 26 преподавателей из семи стран мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/abkhazskie-uchitelya-rasskazali-kak-prokhodyat-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-v-peterburge-1047427829.html
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абхазия, россия, русский язык, новости
абхазия, россия, русский язык, новости
Учительница из Абхазии прошла курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде
Курсы были организованы при поддержке правительства Нижегородской области и Россотрудничества, они проходили на базе трех университетов.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Учитель русского языка и литературы Сухумской средней школы №6 Милана Аргун прошла курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
Она прослушала лекции по методике преподавания языка, технике научной и культурной дипломатии в коммуникации и инновационным педагогическим технологиям в образовательной деятельности.
"Курс очень насыщенный, информационный, приближен к практике и современным актуальным проблемам русского языка. В то же время подача материала доступная, много примеров, готовность преподавателя решить и объяснить частные вопросы", - рассказала Аргун.
Курсы были организованы на базе трех вузов - ННГУ имени Лобачевского, НГПУ имени Минина и НГЛУ имени Добролюбова. В них приняли участие 26 преподавателей из семи стран мира.