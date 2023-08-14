https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/v-pamyat-o-dobrovoltsakh-v-muzee-boevoy-slavy-otkrylas-fotovystavka-1047495320.html
В память о добровольцах: в музее Боевой Славы открылась фотовыставка
В память о добровольцах: в музее Боевой Славы открылась фотовыставка
В экспозиции представлено более двухсот фотографий, среди них есть портреты женщин-воинов, павших во время войны и после нее, а также снимки добровольцев... 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T16:34+0300
2023-08-14T16:34+0300
2023-08-14T16:57+0300
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставка, посвященная памяти добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.Материалы для выставки предоставили Минобороны Абхазии, Ассоциация женщин-участниц боевых действий и фотограф Владимир Попов.Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя рассказала, что в настоящее время ведется работа над фотовыставкой, посвященной гражданам Абхазии, погибшим во время войны."Все эти годы мы работали над этим, потому что есть нестыковки – в нескольких источниках могут быть разные данные об одном и том же человеке. Год рождения где-то не сходится, где-то не сходится имя, где-то отчество, и даже в фамилиях бывают опечатки или разные варианты. Мы все сравниваем, пытаемся выявить истину и вынести ее на всеобщее обозрение", – подчеркнула директор музея.Бейя также рассказала, что многих родителей погибших беспокоит то, что в Государственном музее Боевой Славы нет выставки с фотографиями павших за свободу Абхазии."Для меня это очень большая боль, что за 30 лет мы не смогли этого сделать. В других районах немного легче, потому что там определенное количество погибших. У нас нет такой большой выставочной площадки, на которой можно уместить фотографии 1700 погибших, учитывая, что ушедших после войны тоже много", – заметила она.Фотовыставка в память добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, будет открыта до 31 августа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-narodu-abkhazii-po-sluchayu-31-y-godovschiny-nachala-ovna-1047481730.html
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абхазия, новости, музей боевой славы, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, музей боевой славы, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
В память о добровольцах: в музее Боевой Славы открылась фотовыставка
16:34 14.08.2023 (обновлено: 16:57 14.08.2023)
В экспозиции представлено более двухсот фотографий, среди них есть портреты женщин-воинов, павших во время войны и после нее, а также снимки добровольцев, приехавших на защиту Абхазии.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставка, посвященная памяти добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
В экспозиции представлены фотографии генерала Султана Сосналиева, женщин-воинов, погибших во время боевых действий и ушедших из жизни после окончания войны, а также снимки добровольцев, приехавших на защиту Абхазии. Посетители могли изучить как оригиналы фотографий, так и их электронные копии на экранах расставленных в фойе мониторов.
Материалы для выставки предоставили Минобороны Абхазии, Ассоциация женщин-участниц боевых действий и фотограф Владимир Попов.
Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя рассказала, что в настоящее время ведется работа над фотовыставкой, посвященной гражданам Абхазии, погибшим во время войны.
"Все эти годы мы работали над этим, потому что есть нестыковки – в нескольких источниках могут быть разные данные об одном и том же человеке. Год рождения где-то не сходится, где-то не сходится имя, где-то отчество, и даже в фамилиях бывают опечатки или разные варианты. Мы все сравниваем, пытаемся выявить истину и вынести ее на всеобщее обозрение", – подчеркнула директор музея.
Бейя также рассказала, что многих родителей погибших беспокоит то, что в Государственном музее Боевой Славы нет выставки с фотографиями павших за свободу Абхазии.
"Для меня это очень большая боль, что за 30 лет мы не смогли этого сделать. В других районах немного легче, потому что там определенное количество погибших. У нас нет такой большой выставочной площадки, на которой можно уместить фотографии 1700 погибших, учитывая, что ушедших после войны тоже много", – заметила она.
Фотовыставка в память добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, будет открыта до 31 августа.