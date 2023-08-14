https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/v-pamyat-o-dobrovoltsakh-v-muzee-boevoy-slavy-otkrylas-fotovystavka-1047495320.html

В память о добровольцах: в музее Боевой Славы открылась фотовыставка

В память о добровольцах: в музее Боевой Славы открылась фотовыставка

В экспозиции представлено более двухсот фотографий, среди них есть портреты женщин-воинов, павших во время войны и после нее, а также снимки добровольцев... 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T16:34+0300

2023-08-14T16:34+0300

2023-08-14T16:57+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставка, посвященная памяти добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.Материалы для выставки предоставили Минобороны Абхазии, Ассоциация женщин-участниц боевых действий и фотограф Владимир Попов.Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя рассказала, что в настоящее время ведется работа над фотовыставкой, посвященной гражданам Абхазии, погибшим во время войны."Все эти годы мы работали над этим, потому что есть нестыковки – в нескольких источниках могут быть разные данные об одном и том же человеке. Год рождения где-то не сходится, где-то не сходится имя, где-то отчество, и даже в фамилиях бывают опечатки или разные варианты. Мы все сравниваем, пытаемся выявить истину и вынести ее на всеобщее обозрение", – подчеркнула директор музея.Бейя также рассказала, что многих родителей погибших беспокоит то, что в Государственном музее Боевой Славы нет выставки с фотографиями павших за свободу Абхазии."Для меня это очень большая боль, что за 30 лет мы не смогли этого сделать. В других районах немного легче, потому что там определенное количество погибших. У нас нет такой большой выставочной площадки, на которой можно уместить фотографии 1700 погибших, учитывая, что ушедших после войны тоже много", – заметила она.Фотовыставка в память добровольцев, павших в годы Отечественной войны народа Абхазии, будет открыта до 31 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-narodu-abkhazii-po-sluchayu-31-y-godovschiny-nachala-ovna-1047481730.html

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абхазия, новости, музей боевой славы, отечественная война народа абхазии (1992-1993)