https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/zaklyuchennyy-sbezhal-iz-sizo-dranda-1047496555.html

Заключенный сбежал из СИЗО Дранда

Заключенный сбежал из СИЗО Дранда

Сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску сбежавшего заключенного. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T18:26+0300

2023-08-14T18:26+0300

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Житель села Яштуха Гурген Киракосян, осужденный за убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сбежал из СИЗО в Дранде. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Уточняется, что 35-летний Киракосян сбежал в воскресенье, 13 августа.В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по факту побега заключенного проводится служебная проверка. Также принимаются меры по задержанию Киракосяна.В феврале 2023 года суд приговорил Гургена Киракосяна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей за убийство Эдуарда Кецба. Киракосян и Кецба пили алкоголь в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова.Кроме того, в 2020 году Киракосян подозревался в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Тогда он находился на лечении в Республиканской больнице, откуда сбежал, используя связанные между собой простыни и наволочки в качестве веревки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/zhitelya-yashtukhi-prigovorili-k-15-godam-zaklyucheniya-za-umyshlennoe-ubiystvo-1044288858.html

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