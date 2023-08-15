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Аслан Бжания поздравил добровольцев с праздником

Аслан Бжания поздравил добровольцев с праздником

День добровольца, признанный увековечить память уроженцев республик Северного Кавказа, юга России и других регионов, вставших на сторону народа Абхазии после... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T11:15+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил добровольцев, воевавших в годы Отечественной войны народа Абхазии, с праздником – Днем добровольца. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Народ Абхазии будет вечно чтить память о подвиге добровольцев, отдавших свои жизни за Абхазию. Мы склоняем головы перед их ратным подвигом. Именно добровольческое движение стало образцом настоящей братской помощи и поддержки и в трудную минуту укрепило дух нашего народа, вселило уверенность в победу. Героизм добровольцев, навеки украсивший славные страницы новейшей истории Абхазии, будет служить примером храбрости и бескорыстия для подрастающего поколения", – говорится в сообщении.Аслан Бжания подчеркнул, что народ Абхазии ценит узы братства и взаимовыручки, которые укрепились в годы войны, и пожелал добровольцам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

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